Konačno završen razvod decenije - najpoznatija fudbalska starleta ostala bez 250.000 evra mesečno

Ikardi je taj koji slavi odluku suda

Foto: Instagram/wanda_nara

Burna sapunica između fudbalera Maura Ikardija i njegove doskorašnje supruge i menadžerke Vande Nare konačno je dobila zvaničan sudski epilog. Sud u Milanu stavio je tačku na njihov brak, a argentinski napadač ima ogroman razlog za slavlje.

Italijanski sud u potpunosti je odbio astronomski zahtev Vande Nare, koja je tražila alimentaciju od čak 250.000 evra mesečno, kao i dodatnu kompenzaciju nakon razvoda.

U obrazloženju presude, sudije su navele da Vanda poseduje više nego dovoljne sopstvene prihode i imovinu za samostalan život. Pored toga, sud je glatko odbacio njenu tvrdnju da je tokom braka žrtvovala sopstvenu profesionalnu karijeru. Naprotiv – utvrđeno je da su njena popularnost i poslovni angažmani znatno porasli upravo zahvaljujući braku sa slavnim fudbalerom.

Kao dodatni udarac za argentinsku starletu, sud joj je naložio da snosi dve trećine ukupnih sudskih troškova.

Nakon izricanja presude, 33-godišnji Ikardi se s velikim olakšanjem oglasio na društvenim mrežama, ne skrivajući oduševljenje:

- Sud u Milanu je doneo presudu kojom je moj brak zvanično okončan. Odbijen je zahtev moje bivše supruge za izdržavanje od onih čuvenih 250.000 evra mesečno. Sudije su procenile da ima sasvim dovoljno sredstava, a odbačen je i zahtev za kompenzacionu penziju jer je jasno da njena karijera nije trpela, već se razvijala zahvaljujući našem braku. Ovu odluku sam čekao još od novembra 2024. godine, kada sam i pokrenuo postupak. Zato sam i izabrao Italiju za razvod – da bi se finansijski zahtevi rešavali na sudu, objektivno i po zakonu. Danas slavim ovu odluku i početak nove etape u mom životu. Imam sve razloge da podignem čašu i nazdravim - poručio je Ikardi.

Mauro Ikardi i Vanda Nara bili su u braku od 2014. godine, a njihov odnos godinama je punio naslovne strane svetskih tabloida zbog javnih svađa, optužbi za prevare i raskida.

Iako je razvod konačno završen, pravni rat se ne završava u potpunosti.

Ikardi je potvrdio da pred sudom u Milanu vodi još jedan postupak, u kom zahteva poništavanje prenosa određenih nekretnina i njihovo vraćanje u njegovo vlasništvo. Ipak, onaj najveći finansijski teret je skinut – Vanda od mesečne apanaže od četvrt miliona evra neće dobiti ni cent.