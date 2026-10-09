Trener Radnika za "Novosti": Možemo da se borimo za top 6, idemo da napadnemo IMT

Klub iz Surdulice želi da ostane u gornjem delu tabele.

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Fudbaleri Radnika zasad su jedini tim u Superligi koji je uspeo da ostane neporažen u okršajima sa najvećim srpskim klubovima. Na svom stadionu su otkinuli po bod Crvenoj zvezdi (0:0) i Partizanu (0:0), trenutno zauzimaju sedmo mesto na tabeli i jedno su od najprijatnijih iznenađenja.

Velike zasluge za to ima trener Zoran Rendulić (42), koji je letos odlučio da prihvati poziv iz Surdulice i tako napravio pun pogodak. Klub sa juga Srbije je dosad ostvario učinak od tri pobede, pet remija i dva poraza, a već sutra imaće priliku da protiv IMT-a u gostima (15.00, Arena sport 10) dodatno poveća bodovni saldo.

- IMT je specifična ekipa. Fizički su jaki, spoj jako dobrih mladih igrača i iskusnih stranaca, a s razlogom su u samom vrhu tabele. Njihovi rezultati nisu slučajnost, jer imaju jasan sistem i stil od kog godinama ne odstupaju. Idemo da se nadigravamo s njima, da probamo da ih napadnemo, a očekujem baš tešku i neizvesnu utakmicu - kaže Rendulić u razgovoru za portal "Novosti".

Foto: FK Crvena zvezda/Facebook

Radnik je vezao tri remija zaredom, ali poslednji meč pred odlazak na reprezentativnu pauzu, kada su protiv Partizana odigrali 4:4, još dugo će se prepričavati.

- Dobro nam je došla ova pauza, iako je bila malo duža nego inače. Emotivno smo se potrošli posle serije teških duela, pogotovo protiv večitih. Radili smo odlično, iskoristili priliku da se momci koji su dolazili tokom leta i nisu prošli kompletne pripreme, dodatno spreme, uklope i uigraju. Dogovorili smo se da krećemo od nule, zaboravljamo ono što je bilo, jer pred nama su nove utakmice za dokazivanje - naglašava Rendulić, a potom dodaje:

- Trenutno smo sedmi na tabeli, ali Radnik iz sezone u sezonu postavlja ispred sebe više ciljeve. Makar da se napravi jedan korak napred. S obzirom da ove sezone prvih šest ekipa ide u plej-of, za nas bi to bio veliki uspeh. Ne bih imao ništa protiv ni da se zadržimo ovde gde smo sada, ali ako se ukaže prilika i malo nas sreća pogleda, lako možemo da iznenadimo.

Posle četiri godine rada u Omladinskoj školi Crvene zvezde, rođeni Sarajlija je odlučio da se vrati seniorskom fudbalu i zato je rešio da prihvati poziv iz Surdulice.

- Zasad sam prezadovoljan. I pre nego što sam došao, znao sam da u ovom klubu vole da pružaju šansu mlađim trenerima, što i potvrđuju sezone za nama. Imam sve uslove da napredujem i maksimalnu podršku svih, od uprave do navijača. Ovde ljudi zaista vole Radnik. Naš timski duh je izražen pogotovo na domaćem terenu, ali ja se sa svojim saradnicima trudim da ekipa isto to krene da pokazuje i u gostima - jasan je Rendulić.

Prosek godina ekipe je 23,8, a osim iskusnog Aleksandra Pejovića, uglavnom mlađi momci nose Radnik, uz nekoliko kvalitetnih stranaca.

- Radnik je poznat po tome što je u prethodnih nekoliko godina afirmisao mlade igrače i pravio ozbiljne transfere. Recimo, Bogdanović je veliki radnik, profesionalac i jedan od retkih domaćih napadača koji ove sezone ima odličan učinak. Ništa nije slučajno, sve je to Vukašin svojim radom zaslužio. Tu su i Novaković, Jovanović, Stojanović... Svi oni imaju perspektivu da još napreduju, da odu u jače sredine i naprave lepe karijere - zaključuje Rendulić.