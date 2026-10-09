"Imamo različite probleme": Rijera otkrio na koga ne može da računa u Kragujevcu

PAUZA je gotova i ponovo se igra klupski fudbal. Trener Crvene zvezde, Albert Rijera govorio je pred duel sa Radničkim 1923 u Kragujevcu.

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Španski stručnjak je otkrio da ne može da računa na sve igrače za ovaj duel 11. kola Superlige Srbije.

- Nažalost, ne. Imamo različite probleme. Nekoliko igrača se vratilo nakon obaveza sa reprezentacijama i nisu na 100 odsto, a uz to smo imali i par različitih problema tokom treninga ove nedelje. Neće nam biti na raspolaganju Veljković, Katai i Ivanić. Kim se kasno vratio iz reprezentacije, kao i Loizu i Abu Fani. Na njih neću moći da računam za sutrašnju utakmicu. Ako me pitate lično, ne sviđa mi se ovakav kalendar sa četiri reprezentativne utakmice u nizu. Razlog je jednostavan, tri nedelje ste bez igrača. Nemam ništa protiv toga da igraju za reprezentaciju, naravno, ali mislim da su dve utakmice zaredom sasvim dovoljne da bi imali međunarodno iskustvo. Četiri u nizu su previše. Zbog toga imamo toliko povređenih igrača širom sveta, kalendar je "lud". Daću vam čist primer, a to je Gaštarov. On je momak koji pre dva meseca uopšte nije igrao, a onda je od 30. avgusta do 30. septembra odigrao 10 utakmica u jednom mesecu po 90 minuta. To je previše. I posle se pitamo zašto dolazi do teških povreda. Nemoguće je podneti takav stres za telo i noge, i izdržati takav intenzitet na vrhunskom nivou. Kao trener govorim o logičnim stvarima, nije normalno izložiti momka od 19 godina tolikom naporu. Kada se dogode teške povrede, ovo je razlog. To su činjenice, a ne izgovori. Oni koji pravu kalendare moraju ponovo da razmisle o ovome - rekao je na početku obraćanja Rijera.

On je istakao da je zadovoljan radom igrača tokom pauze zbog utakmica reprezentacija.

- Mimo ovih problema, reprezentativna pauza je protekla odlično. Zadovoljan sam. Kada nemamo takmičarske utakmice za vikend, uvek se brinem kako da motivišem igrače da daju 100 odsto. Kada imate utakmicu za vikend, igrači prirodno daju maksimum tokom nedelje. Ali kada mečeva nema, lako je "povući ručnu" da se ne bi povredili i sam sam bio igrač i znam taj osećaj. Moja poruka njima je bila: "Zaboravite na to što nema utakmice, morate da pripremite svoje telo kao Ferari, a ne kao Fijat." Volim da im dam taj primer. Sve što radimo, radimo za njihovo dobro i njihovo telo. Baš sam zadovoljan kako su to prihvatili. Trenirali smo kao da imamo utakmice. Pohvalio bih svih 10 seniora koji su ostali sa nama, kao i devet mladih igrača koje smo priključili. Video sam kako mladi rade, ko je spreman da pomogne odmah, a ko u budućnosti. Bilo je to sjajno provedeno vreme. Iz tog rada smo izdvojili Sibinovića, koji ostaje sa nama. Odlučio sam da bude stalno uz prvi tim. Želim da uđe u tu rutinu 24 sata dnevno, a ne da se šeta između akademije i prvog tima. Želim da oseti šta znači biti profesionalac, jer ima odlične karakteristike. Jeste mlad i mora još mnogo da uči, ali je najbolji način za to da bude sa nama.

Tokom pauze Zvezda je odigrala prijateljski meč sa Njegošem iz Lovćenca.

- Da, bila nam je potrebna prijateljska utakmica da proverimo u praksi ono što treniramo. Iako je protivnik bio iz niže lige i znali smo da to nije najviši nivo, uvek govorim igračima: "Zaboravite protivnika, gledajte sebe, svoj ritam i intenzitet." Odradili smo to dosta dobro. Najbolji način da poštujete protivnika jeste da date svoj maksimum, a ne da igrate sa 80 odsto. Ne želim da vidim igrača koji misli da je 80 odsto dovoljno za pobedu. Zahtevam maksimalno poštovanje prema rivalu i maksimalan pristup radi naše pripreme. Bio je to veoma koristan meč za nas.

Rijera je ispratio kako su njegovi fudbalerai igrali za svoje reprezentacije.

- Ne volim da izdvajam pojedince, ali sam gledao sve utakmice naših igrača. Izdvojio bih Gaštarova jer mu je ovo bio prvi poziv za A reprezentaciju. On je malo stidljiv po prirodi, ali ja u to ne verujem na terenu, kada kročiš na travu, moraš da pokažeš da si najbolji. Radimo na njegovom karakteru i samopouzdanju i on to sada pokazuje na terenu. Da bi bio vrhunski igrač, to ti je neophodno. Pravi veliki napredak, korak po korak, i drago mi je što mogu da mu pomognem na ovaj način, jer ako mu pomognemo, on će pomoći timu da pobeđuje, a to je najbitnije.

Dotakao se i narednom rivala koji igra odlično pod vođstvom Feđe Dudića.

- Oni su najbolja ekipa u ligi po reakciji i oduzimanju lopte odmah nakon što je izgube. To je nešto što i ja uvek tražim od svojih ekipa. Trenutno smo im blizu po tome, ali su i dalje bolji od nas. Čim izgube loptu pritiskaju. Takođe, moramo da kontrolišemo njihovu tranziciju. To je fizički veoma jaka ekipa koja mnogo trči. Moj plan za utakmicu protiv takvih timova je da im ne damo ono što žele. Ne želimo utakmicu punu kontri i tranzicija želimo kontrolu, želimo da ih nateramo da trče i da to iskoristimo protiv njih i nadam se da ćemo imati dobru utakmicu.

Posebno se apostrofirao energičan pristup dvojice trenera.

- Mislim da me pobeđuje po energiji! On unosi ogromnu energiju i intenzitet pored klupe. Mislim da sam malo mirniji, iako sam i sam strastven. Igrači to osećaju. Važno je uneti intenzitet kada je ekipi potreban, ali morate znati i kada im je potreban mir. Trener mora da balansira. Znam Dudića još iz Slovenije dok sam vodio Celje, a on Maribor, prva utakmica se završila nerešeno. Nadam se da će sutra rezultat biti drugačiji i u našu korist.

Govorio je i tome što će utakmica na "Čika Dači" biti odigrana bez prisustva publike.

- Rekao bih ovako, možda će poraženi posle utakmice reći da je bolje što nije bilo publike, dok će pobednik, ako ima snažan mentalitet, reći da više voli da igra pred navijačima. Zašto? Zato što se sećam perioda korone. Bilo je ružno. To nije fudbal kakav želimo, sa praznim stadionima. Više volimo pune stadione. Igračima prenosim poruku da treba da uživaju u igranju pred publikom, čak i kada su navijači protiv njih. Ja to nazivam pozitivnim pritiskom. To je prelep pritisak. Želim da igraju pred što većim brojem ljudi, jer ih to dodatno motiviše. Govorim im da publika treba da ih motiviše, a ne sputava. U redu, sutra ćemo igrati bez publike. Pokušaćemo da to iskoristimo kao prednost. Siguran sam da je to veća prednost za nas nego za protivnika, jer oni neće imati svoje navijače koji bi ih podržavali na domaćem terenu. Pokušaćemo da tu prednost okrenemo u svoju korist.

Sledećeg četvrtka crveno-beli počinju takmičenje u Ligi konferencije.

- Lugano je još daleko. Naravno, jednim okom pratimo šta rade u prvenstvu. Igraju veoma dobro ove sezone. Već imaju šest bodova prednosti u ligi i rade mnogo dobrih stvari. Ali u fudbalu je najvažnija sledeća utakmica. Fudbal je sutra. To je najvažnije i na to sam fokusiram. Sutra, kada završimo utakmicu, na putu kući autobusom počeću da razmišljam o planu za Lugano.

Španac je nedavno iskoristio priliku i pogledao košarkašku utakmicu Crvena zvezda - Efes.

- To sam rekao i Navaru, našem španskom treneru. Rekao sam mu da sam morao da dođem kako bih im doneo sreću i pomogao im da ostvare prvu pobedu. Međutim, oni su već pobedili Dubai i bez mene, tako da nije sve samo do sreće. Ipak, volim da pružim podršku kada je to potrebno. Osetio sam da im je bilo potrebno nešto dodatno i želeo sam da budem uz njih. Nisam došao samo zato što je trener Španac. Košarka je deo naše porodice i želimo im sve najbolje. Drago mi je što smo bili tamo. Atmosfera je bila neverovatna, zaista sjajna. Košarka se pomalo razlikuje od fudbala, jer se igra u zatvorenom, pa publiku osećate mnogo neposrednije. Uz to, košarka je veoma intenzivna. Bilo je to sjajno iskustvo i sigurno neće biti poslednji put da odem na takvu utakmicu - zaključio je Rijera.

‍Podsetimo, utakmica Radnički 1923 - Crvena zvezda igra se u subotu od 19 časova u Kragujevcu.

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