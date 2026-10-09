Fudbal

Rijera o saradnji sa Navarom: "To sam mu i rekao..."

Новости.онлине/С.С.

09. 10. 2026. u 17:25

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Trener fudbalera Crvene zvezde bio gost na evroligaškoj utakmici košarkaša tima sa Malog Kalemegdana.

Ријера о сарадњи са Наваром: То сам му и рекао...

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Rijera je pružio podršku košarkašima Crvene zvezde u Evroligi na domaćem terenu.

- To sam rekao i Navaru, našem španskom treneru. Rekao sam mu da sam morao da dođem kako bih im doneo sreću i pomogao im da ostvare prvu pobedu. Međutim, oni su već pobedili Dubai i bez mene, tako da nije sve samo do sreće. - kaže trener fudbalera srpskog šampiona.

Međutim, priznaje nekadašnji as Liverpula da voli da navija za kolegu iz istog kolektiva:

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

- Ipak, volim da pružim podršku kada je to potrebno. Osetio sam da im je bilo potrebno nešto dodatno i želeo sam da budem uz njih. Nisam došao samo zato što je trener Španac. Košarka je deo naše porodice i želimo im sve najbolje. Drago mi je što smo bili tamo. Atmosfera je bila neverovatna, zaista sjajna. Košarka se pomalo razlikuje od fudbala, jer se igra u zatvorenom, pa publiku osećate mnogo neposrednije. Uz to, košarka je veoma intenzivna. Bilo je to sjajno iskustvo i sigurno neće biti poslednji put da odem na takvu utakmicu - poručio je Rijera.

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