Rijera o saradnji sa Navarom: "To sam mu i rekao..."
Trener fudbalera Crvene zvezde bio gost na evroligaškoj utakmici košarkaša tima sa Malog Kalemegdana.
Rijera je pružio podršku košarkašima Crvene zvezde u Evroligi na domaćem terenu.
- To sam rekao i Navaru, našem španskom treneru. Rekao sam mu da sam morao da dođem kako bih im doneo sreću i pomogao im da ostvare prvu pobedu. Međutim, oni su već pobedili Dubai i bez mene, tako da nije sve samo do sreće. - kaže trener fudbalera srpskog šampiona.
Međutim, priznaje nekadašnji as Liverpula da voli da navija za kolegu iz istog kolektiva:
- Ipak, volim da pružim podršku kada je to potrebno. Osetio sam da im je bilo potrebno nešto dodatno i želeo sam da budem uz njih. Nisam došao samo zato što je trener Španac. Košarka je deo naše porodice i želimo im sve najbolje. Drago mi je što smo bili tamo. Atmosfera je bila neverovatna, zaista sjajna. Košarka se pomalo razlikuje od fudbala, jer se igra u zatvorenom, pa publiku osećate mnogo neposrednije. Uz to, košarka je veoma intenzivna. Bilo je to sjajno iskustvo i sigurno neće biti poslednji put da odem na takvu utakmicu - poručio je Rijera.
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