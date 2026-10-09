SLOBODANKA MARIĆ, KRALJEVO, PENZIONERKA: Očekujem pobedu Vučića
KAKO se početak predizbornog mitinga bližio sve je više ljudi pristizalo u Kragujevac.
Odakle nam dolazite, i zbog čega se ovde?
-Iz Kraljeva, došla sam da dam podršku bivšem predsedniku, budućem premijeru Aleksandru Vučiću.
Kakva su vam očekivanja nakon izbora?
-Pozitivna, očekujem pobedu Vučića.
Imate li neku poruku za narod koji je ovde danas?
Da bude miran i staložen, da nema nekih problema.
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