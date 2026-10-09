Politika

SLOBODANKA MARIĆ, KRALJEVO, PENZIONERKA: Očekujem pobedu Vučića

В. Н.

09. 10. 2026. u 17:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KAKO se početak predizbornog mitinga bližio sve je više ljudi pristizalo u Kragujevac.

СЛОБОДАНКА МАРИЋ, КРАЉЕВО, ПЕНЗИОНЕРКА: Очекујем победу Вучића

Foto: Novosti

Odakle nam dolazite, i zbog čega se ovde?

-Iz Kraljeva, došla sam da dam podršku bivšem predsedniku, budućem premijeru Aleksandru Vučiću.

Kakva su vam očekivanja nakon izbora?

-Pozitivna, očekujem pobedu Vučića.

Imate li neku poruku za narod koji je ovde danas?

Da bude miran i staložen, da nema nekih problema.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"