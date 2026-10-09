Trener Vojvodine uoči nastavka Superlige: "Još nam fali..."

Novosađani gostuju Radničkom na Čairu u nedelju od 17 časova.

FOTO: FK Vojvodina

Posle jedne od dužih reprezentativnih pauza, zbog novog formata takmičenja u Ligi nacija, nastavlja se Superliga Srbije utakmicama 11. kola.

Sigurno jedan od zanimljivijih mečeva odigraće se u Nišu, gde će ekipa iz donjeg doma tabele, Radnički, ugostiti drugoplasiranu Vojvodinu, najbližeg pratioca lidera i branioca titule, Crvene zvezde.

Pred duel na Čairu, trener Novosađana, Marko Savić izneo je očekivanja i najavio pobedu:

- Svaka utakmica posle reprezentativne pauze je specifična, svakako zahteva jednu dodatan oprez jer nismo u nekom takmičarskom ritmu. Izašli smo iz njega, douše izašao je i protivnik. Tako d aje važno da budemo mentalno fokusirani da se takmičimo. Radnički je jako dobra ekipa, u Nišu su nezgodni svima pa će biti i nama - rekao je Savić.

Osvrnuo se potom na kvalitete narednog protivnika:

- Domaćinska su ekipa, dobro se osećaju na svom stadionu. Imaju veoma talentovanog mladog trenera i dobru ekipu. Mislim da njihova pozicija na tabeli nije realna u odnosu na ono što su oni pokazali u dosadašnjem toku sezone. Sigurno da moramo da budemo spremni, koncentrisani i na 100 odsto ako želimo da pobedimo.

FOTO: FK Vojvodina

Najveći pritisak Nišlijama predstavlja fakat da Vojvodina nije izgubila od Radničkog čak četiri i po godine!

- Imamo dosta novih igrača i ja sam novi trener. To stoji da imamo dobru klupsku statistiku protiv njih, ali svaka utakmica je za sebe, bez obzira na pozitivnu ili negativnu tradiciju. Te brojke nešto govore, ali neće imati nikakvu težinu u nedelju, ako ne budemo dali sve od sebe. Teško da ćemo samo na osnovu tradicije da pobedimo utakmicu u Nišu.

Otkrio je potom na koga ne računa u predstojećem okršaju:

- Kadrovska situacija je dobra. Suč neće igrati zbog četvrtog žutog kartona koji je dobio protiv IMT-a. Butean se polako vraća, a Lukas se Bosni, ali povreda nije toliko teška i uspeo je da se vrati u roster. Neki igrači su imali obaveze sa reprezentacijom, obni u A timu nisu dobijali minute. To možda nije prijatno, ali su s druge strane počastvovani da budu deo te selekcije. Suč u mađarskoj nije imao svoje minute, neki mlađi reprezentativci su igrali u svojim selekcijama. To vam je tako, kada je reprezentativna pauza prosto nisu svi igrači tu. Mislim da smo dobro uradili to što smno radili i da smo se dobro spremili. Dali smo nekim mlađim igračima iz škole šansu da se pokažu. I uspeli su u tome i ovom prilikom bi ih pohvalio - nastavio je trener Novosađana.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Ostaje da se vidi kako su se "lale" snašle tokom reprezentativne pauze:

- Na svim fazama igre smo radili, nismo naglašavali ništa. Nama trebaju sati treninga, automatizam. Siguran sam da smo na većem nivou nego što smo bili, ali postoji i faktor protivnik pa ćemo videti gde smo. Nama trebaju sati treninga pa trebaju. Ne očekujte sada da ćemo da letimo posle dve nedelje pauze.

Ako je suditi po ubedljivoj pobedi iz prijateljskog meča protiv Politehinke iz Rumunije (4:0), Vojvodina je delovala sigurno. Međutim, u Nišu će morati bez najboljeg tandema ove sezone, pošto izostaju Petar Sukačev i Lazar Ranđelović.

- Drago mi je što su se neki drugi igrači nametnuli. Ali mnogo su nam važni Ranđelović i Sukačev. Pokrećemo se kao ekipa i na momente izgledamo baš dobro. Na tranziciji i dalje insistiramo i mislim da smo tu dobri. Ali treba da radimo i na posedu malo više i da se nametnemo malo više i dominiramo kroz posed. To je proces koji će da potraje - zaključio je Marko Savić.

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