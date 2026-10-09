Politika

MALI U GROCKOJ: Da bismo imali zdravo društvo moramo da imamo zdravu porodicu, da negujemo zajedništvo i prave vrednosti

В. Н.

09. 10. 2026. u 16:24

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ČLAN Predsedništva SNS , Siniša Mali obišao je porodicu Davidović u Gropckoj.

МАЛИ У ГРОЦКОЈ: Да бисмо имали здраво друштво морамо да имамо здраву породицу, да негујемо заједништво и праве вредности

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

Danas sam u Grockoj posetio porodicu Davidović, Đorđa i Ivanu i njihovo troje dece Nađu, Lazara i Nadu. Imao sam priliku da porazgovaram i sa domaćinovim roditeljima Živoradom i Dušicom, kao i sa njihovim kumovima i prijateljima. I to je slika prave Srbije - slika zajedništva i jedinstva.

Davidovići imaju firmu i bave se poslovima iskopa. Poseduju bagere, kamione i drugu mehanizaciju koja im je potrebna za obavljanje poslova, ali pre svega imaju divnu porodicu i prijatelje. I to su prave vrednosti.

Porodica je osnov i stub svakog društva. Davidovići su nam još jednom potvrdili da je porodica sigurna luka i ključno mesto za vaspitanje, prenošenje tradicije i pravih vrednosti. Pokazali su da stabilna porodica stvare odgovorne, vredne i radne ljude koji vole svoju državu.

Da bismo imali zdravo društvo moramo da imamo zdravu porodicu, da negujemo zajedništvo i prave vrednosti.

I zato je važno da na izborima 25. oktobra damo svoj glas listi pod brojem jedan, listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

Samo tako ćemo nastaviti da gradimo državu kojoj je porodica na prvom mestu, koja roditeljima pruža ekonomsku sigurnost, osigurava veće plate i penzije, bolje obrazovanje našoj deci, a privrednicima bolje uslove poslovanja. Državi koja pruža mir, stabilnost i ekonomski napredak i još bolji životni standard svim svojim građanima. Ujedinjeni do pobede!

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