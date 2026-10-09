Dan pošto je osuđen: DŽaka napravio novi skandal! Srbomrzac urlao zbog ovoga (VIDEO)

Ne prestaje sa skandalima švajcarski reprezentativac.

Foto: Twitter/A/@Skint__Eastwood/printscreen

Samo dan pošto je dobio drakonsku novčanu kaznu, zbog falsifikovanja kovid sertifikata, prvotimac Sanderlenda Granit Džaka napravio je novi ispad!

Pošto je "udaren po džepu" sa čak 150.000 švajcarskih franaka, fudbaler albanskog porekla je sada postao predmet šegačenja protivničkih navijača, naročito fanova Njukasla, koji je najveći rival Sanderlenda.

Naime, jedan od fanova "svraka" je Džaki u marketu dobacivao "kovid, kovid", aludirajući na njegovu prevaru, zbog koje je dobio kaznu.

Srećom nije došlo do fizičkog sukoba, kako se vidi po snimku koji je ekspresno preplavio društvene mreže. Razlog tome što je Džaku pomerila supruga, koja ga je vukla za rukav na drugu stranu, međutim, navijač Njukasla nije prestao da mu se podsmeva, zarad već pomenutog skandala.

Xhaka total headloss 🤣🤣 #nufc #safc https://t.co/NkOdboFtE6 — A (@Skint__Eastwood) October 9, 2026

Isti navijač je, kako se čuje na snimku, dobacivao Džaki i "Bruno, Bruno", aludirajući na najboljeg igrača "svraka", Bruna Gimareša, koji je pojačao Granitov bivši klub Arsenal, a kada je nedavno dao gol "crnim mačkama" provocirao ih je jer su ga navijači Sanderlenda nazivali "pacovom".

Podsetim, Džaka je u četvrtak kažnjen po nalogu švajcarskog tužilaštva uslovnom kaznom zatvora na dve godine kao i novčanom kaznom od 50 dnevnih iznosa po 3.000 franaka, što ukupno iznosi 150.000 švajcarskih franaka (oko 160.000 evra) zbog "nabavljanja lažne javne isprave".

Fudbaler albanskih korena je uoči prethodnih mečeva reprezentacije priznao da je tokom pandemije koronavirusa falsifikovao dva sertifikata o vakcinaciji. To se dogodilo pošto je medij "Blik" nekoliko dana ranije objavio da je protiv njega pokrenut postupak pred Tužilaštvom kantona Lucern.

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