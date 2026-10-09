Dan pošto je osuđen: DŽaka napravio novi skandal! Srbomrzac urlao zbog ovoga (VIDEO)
Ne prestaje sa skandalima švajcarski reprezentativac.
Samo dan pošto je dobio drakonsku novčanu kaznu, zbog falsifikovanja kovid sertifikata, prvotimac Sanderlenda Granit Džaka napravio je novi ispad!
Pošto je "udaren po džepu" sa čak 150.000 švajcarskih franaka, fudbaler albanskog porekla je sada postao predmet šegačenja protivničkih navijača, naročito fanova Njukasla, koji je najveći rival Sanderlenda.
Naime, jedan od fanova "svraka" je Džaki u marketu dobacivao "kovid, kovid", aludirajući na njegovu prevaru, zbog koje je dobio kaznu.
Srećom nije došlo do fizičkog sukoba, kako se vidi po snimku koji je ekspresno preplavio društvene mreže. Razlog tome što je Džaku pomerila supruga, koja ga je vukla za rukav na drugu stranu, međutim, navijač Njukasla nije prestao da mu se podsmeva, zarad već pomenutog skandala.
Isti navijač je, kako se čuje na snimku, dobacivao Džaki i "Bruno, Bruno", aludirajući na najboljeg igrača "svraka", Bruna Gimareša, koji je pojačao Granitov bivši klub Arsenal, a kada je nedavno dao gol "crnim mačkama" provocirao ih je jer su ga navijači Sanderlenda nazivali "pacovom".
Podsetim, Džaka je u četvrtak kažnjen po nalogu švajcarskog tužilaštva uslovnom kaznom zatvora na dve godine kao i novčanom kaznom od 50 dnevnih iznosa po 3.000 franaka, što ukupno iznosi 150.000 švajcarskih franaka (oko 160.000 evra) zbog "nabavljanja lažne javne isprave".
Fudbaler albanskih korena je uoči prethodnih mečeva reprezentacije priznao da je tokom pandemije koronavirusa falsifikovao dva sertifikata o vakcinaciji. To se dogodilo pošto je medij "Blik" nekoliko dana ranije objavio da je protiv njega pokrenut postupak pred Tužilaštvom kantona Lucern.
Preporučujemo
Stigla ga kazna: Osuđen Granit Džaka!
08. 10. 2026. u 16:06
Zvezda dočekuje Budućnost: Navaro otkrio gde su Podgoričani najopasniji!
09. 10. 2026. u 15:18
Novak Đoković ispao na startu mastersa u Šangaju
09. 10. 2026. u 13:38
KAKAV OBRT! Bastijan Švajnštajger ne može bez Ane Ivanović, evo ga i dokaz
09. 10. 2026. u 09:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
07. 10. 2026. u 13:05
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)