ZIDAR JESAM, ALI O SVOJOJ KUĆI MOGU JEDINO DA MAŠTAM: Porodici Megić potrebna pomoć dobrih ljudi da dovrše davno započeti krov nad glavom

ZIDAR sam, radim od temelja do krova grube radove. Mogao bih sam da nam završim kuću, ali mi treba materijal, koji ne mogu da kupim jer nas šestoro živimo od dnevnica koje zaradim na građevini. Imam i drugare koji bi mi pomogli u svim radovima, da uvedemo struju, postavimo keramiku, ali za materijal je potrebno mnogo sredstava, a ja ih nemam, niti mogu toliko da zaradim. Eto, zidar jesam, ali o svojoj kući jedino mogu da maštam...

Foto: HO "Srbi za Srbe"

Ovako govori Zoran Megić iz mesta Dobri Do u opštini Smederevo. Mnogo drugih kuća je zidao i radio, samo svoju ne može. Mnogo je cigli i blokova precizno postavio, nalio betona u temelje tuđih domova, ali svoju želju da stvori utočište i dom svojim najbližima - još nije ostvario. Započeta je kuća u kojoj bi živeo sa suprugom Ivanom i četvoricom sinova: Mihajlom (17), Matejom (15), Nikolom (13) i Pavlom (12), ali još su u staroj, trošnoj, na kojoj su zidovi vidno ispucali i nebezbedni, bez kupatila i pijaće vode, i sa nešto malo osnovnog nameštaja u veoma lošem stanju.

Foto: HO "Srbi za Srbe"

- Ta kuća u izgradnji ima 70 kvadrata, vodi se na mene. Prijatelji bi mi pomogli u svim radovima, ali ne može se - mirno govori Zoran, iako mu glas podrhtava. - Osim toga, treba nam i pijaća voda. Ovaj naš bunar je na 46 metara i zato je ona lošeg kvaliteta, tehnička, pa uzimamo vodu za piće od komšije koji ima bunar dubok 130 metara. Za takav, morali bismo da izdvojimo oko 13.000 evra. A, odakle nam? Mi toliko novca nemamo, a ne možemo ni da sakupimo. Sada bi mi značilo i da imam skelu za rad, pa bih radio ciglu po ciglu...

Bore se Megići, ali od Zoranovih dnevnica mogu samo deci da pruže najosnovnije, pa su se radovi na izgradnji nove kuće otegli godinama i gotovo bez šanse da će se uskoro nastaviti.

Foto: HO "Srbi za Srbe" Zoran Megić

Supruga Ivana je domaćica, koja se školovala za rad u prehrambenoj industriji, no posla, kako kaže - nema.

VODA TEK NA 130 METARA DUBINE SVE nekako verujem da ćemo kuću jednom završiti... U okolnostima u kojima živimo, najteže nam je što nemamo pijaću, čistu vodu. Ovo naše selo i inače ima problem sa pijaćom vodom. Mi za nju idemo nekoliko puta sedmično kod komšija koje imaju taj bunar dubok 130 metara... Oko kilometar su udaljeni, ali nam izlaze u susret, imaju razumevanja. Tu vodu od njih koristimo za piće i pripremanje hrane, jer je ova kod nas tehnička, mutna - pokazuje Nikola.

Sinovi su im dobri, mada dvojica imaju probleme u razvoju.

- Najstariji Mihajlo uči za bravara. Mateja je osmi razred, ima blagu epilepsiju i slabije govori. Mateja i Pavle su, nažalost, ostali bez kiseonika tokom porođaja, pa imaju neke smetnje u razvoju. Slabije govore, često nerazumljivo, čak i nama roditeljima - pričaju Megići.

Njihova svakodnevica je teška, no oni ne kukaju, ne traže ništa, ali o svom domu maštaju... To barem ništa ne košta. Zoran stiže i da radi na građevini, pošteno i odgovorno, najbolje što zna, a onda i da uradi još ponešto, zapravo ono šta treba za svoju porodicu.

Foto: HO "Srbi za Srbe"

- Sejemo kukuruz, ječam, žito... Osnovno za jelo - priča Zoran. - Imamo svinje i kokoške. Imamo i dva traktora, ali moramo da kupimo akumulator i gume. Nemamo svoje priključke, a to bi nam i trebalo i mnogo valjalo. Dečaci nam pomažu u poslovima, baš su vredni i ponosan sam na njih.

Razumevajući da je Megićima potrebna nova kuća, da ona koju su sami započeli treba i da se završi, da više ne žive u onoj trošnoj koja je u veoma lošem stanju, u želji da se što pre krene u završetak radova koji bi im na koncu obezbedili siguran krov nad glavom, Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe" pokrenula je akciju pomoći. Namera im je i da pomognu da se ovoj čestitoj porodici uradi i bunar za pijaću vodu jer točenje pijaće vode kod komšija nije dugoročno i održivo rešenje. Zato pozivaju sve ljude dobre volje da im se pridruže da Megići i četvorica njihovih sinova žive u uslovima dostojnim čoveka. Sredstva mogu da se uplate slanjem SMS na broj 7763 (cena je 200 dinara) ili na dinarski račun HO "Srbi za Srbe" broj 160-0000000279491-71.