UZ KATARINU NA PRVOM SOLISTIČKOM KONCERTU: Brojne estradne zvezde došle da podrže koleginicu na važnoj večeri (FOTO)

PRVI solistički koncert muzičke zvezde Katarine Grujić Gobeljić održan večeras, u petak 23. oktobra, u MTS dvorani, okupio je brojne poznate ličnosti sa estrade, koje su došle da podrže koleginicu i uveličaju važan trenutak u njenoj karijeri.

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Među onima koji su svojim dolaskom pružili podršku Katarini bile su Aleksandra Mladenović, Tamara Milutinović i Ljuba Perućica, kao i mnoge druge kolege koje su želele da budu uz nju na večeri posvećenoj njenom petnaestogodišnjem muzičkom putu.

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Kaća je koncert otvorila hitom „Paranoičan“, a publika je tokom večeri imala priliku da čuje i njene poznate pesme „Drugovi“, „Nijedna kao ja“, „Naplatiću ti sve“, „Tuđa“ i „Lutka“.

Foto: Novosti

Posebno mesto u repertoaru zauzela je „Jedno đubre obično“, njena prva pesma u karijeri.

Foto: Novosti