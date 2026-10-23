PEĐA MEDENICA IZNENADIO PUBLIKU NA KATARININOM KONCERTU: Ognjen Amidžić, Nadica Ademov, Andreana Čekić i Uroš Živković podržali koleginicu (FO
PRVI solistički koncert muzičke zvezde Katarine Grujić Gobeljić u MTS dvorani obeležili su i brojni gosti koji su joj se pridružili na bini i zajedno sa njom podelili važne trenutke večeri.
Poseban trenutak bio je nastup sa Ognjenom Amidžićem, sa kojim je izvela njihov duet „Vino“.
Katarini su se potom pridružile i Nadica Ademov, njena kuma Andreana Čekić i pobratim Uroš Živković, dok je dolazak Peđe Medenice predstavljao iznenađenje za publiku.
Muzička druženja sa kolegama upotpunila su veče kojim je Katarina obeležila 15 godina na estradi.
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