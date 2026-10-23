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NAJEMOTIVNIJI TRENUTAK VEČERI: Katarina Grujić Gobeljić zapevala sa ćerkom Katjom i rastopila srca publike (FOTO)

Dušan Cakić

23. 10. 2026. u 22:10

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NA prvom solističkom koncertu muzičke zvezde Katarine Grujić Gobeljić u MTS dvorani smenjivali su se muzički trenuci, ali jedan je posebno dirnuo publiku.

НАЈЕМОТИВНИЈИ ТРЕНУТАК ВЕЧЕРИ: Катарина Грујић Гобељић запевала са ћерком Катјом и растопила срца публике (ФОТО)

Foto: Novosti

Na bini se pevačici pridružila njena ćerka Katja Gobeljić, sa kojom je zajedno otpevala pesmu „Dođi, dođi“.

Foto: Novosti

Majka i ćerka podelile su scenu u trenutku koji je obeležio veče i pokazao da su joj, uz uspehe na estradi, najdragoceniji upravo porodični momenti.

Foto: Novosti

Njihov zajednički nastup bio je jedan od najemotivnijih delova koncerta kojim je Katarina obeležila 15 godina karijere.

Foto: Novosti

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