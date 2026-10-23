NAJEMOTIVNIJI TRENUTAK VEČERI: Katarina Grujić Gobeljić zapevala sa ćerkom Katjom i rastopila srca publike (FOTO)
NA prvom solističkom koncertu muzičke zvezde Katarine Grujić Gobeljić u MTS dvorani smenjivali su se muzički trenuci, ali jedan je posebno dirnuo publiku.
Na bini se pevačici pridružila njena ćerka Katja Gobeljić, sa kojom je zajedno otpevala pesmu „Dođi, dođi“.
Majka i ćerka podelile su scenu u trenutku koji je obeležio veče i pokazao da su joj, uz uspehe na estradi, najdragoceniji upravo porodični momenti.
Njihov zajednički nastup bio je jedan od najemotivnijih delova koncerta kojim je Katarina obeležila 15 godina karijere.
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