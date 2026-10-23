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SPEKTAKL ZA 15 GODINA KARIJERE: Katarina Grujić Gobeljić održala prvi veliki solistički koncert (FOTO)

Dušan Cakić

23. 10. 2026. u 21:05

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NAKON decenije i po na estradnoj sceni, muzička zvezda Katarina Grujić Gobeljić održala je večeras, u petak 23. oktobra, prvi solistički koncert u MTS dvorani i publici priredila spektakl uz pesme koje su obeležile njenu karijeru.

СПЕКТАКЛ ЗА 15 ГОДИНА КАРИЈЕРE: Катарина Грујић Гобељић одржала први велики солистички концерт (ФОТО)

Foto: Novosti

Veče je otvorila hitom „Paranoičan“, a potom su se nizale numere „Drugovi“, „Nijedna kao ja“, „Naplatiću ti sve“, „Tuđa“ i „Lutka“. Posebno mesto u repertoaru zauzela je i „Jedno đubre obično“, prva pesma koju je snimila na početku svog muzičkog puta.

Foto: Novosti

Katarina se široj publici predstavila početkom 2010. godine u takmičenju „Zvezde Granda“, u kojem je stigla do finala. Nakon toga nastavila je da gradi karijeru i nastupa širom sveta, izdvajajući se prepoznatljivom bojom glasa i interpretacijom.

Foto: Novosti

Tekst potpisa

Prvi solistički koncert predstavljao je važan trenutak u njenoj karijeri, krunu petnaestogodišnjeg rada i priliku da pred publikom zaokruži dosadašnji muzički put.

Foto: Novosti

- Ovaj koncert za mene predstavlja poseban trenutak u karijeri, jer posle 15 godina na estradi konačno imam priliku da publici priredim svoje prvo solističko veče“, poručila je Katarina za "Večernje novosti".

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