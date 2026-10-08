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OVO JE ENERGIJA KOJA SE PAMTI: Indira "Kolonija" četvrti put pred beogradskom publikom (FOTO)

Dušan Cakić

08. 10. 2026. u 21:55

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PEVAČICA Indira Levak, ex "Kolonija" večeras je, 8. oktobra, četvrti put zaredom oduševila publiku u MTS dvorani, potvrdivši da interesovanje za njene nastupe u Beogradu ne jenjava.

ОВО ЈЕ ЕНЕРГИЈА КОЈА СЕ ПАМТИ: Индира Колонија четврти пут пред београдском публиком (ФОТО)

Foto: Novosti

Posle tri rasprodata koncerta, pevačica je i večeras napravila atmosferu za pamćenje.

Foto: Novosti

Publika je uglas pevala njene hitove poput „Ti da bu di bu da“, „Plamen od ljubavi“, „Sek*i badi“, „1001 noć“ i „Lažu oči moje“.

- Presrećna sam što je beogradska publika ovako reagovala. Četiri večeri, puna sala i toliko energije – to je nešto što se ne zaboravlja. Hvala svima koji su pevali sa mnom i učinili da svaki koncert bude poseban - rekla je Indira za "Novosti" nakon večerašnjeg nastupa.

Foto: Novosti

Harizmatična pevačica još jednom je pokazala zašto je sinonim za energiju, emociju i vrhunski provod, dok je publika i četvrte večeri bila na nogama.

 

BONUS VIDEO:

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