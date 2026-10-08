ASAP ROKI ZAPALIO ARENU: Ušao na spektakularan način - "Reper visio iz helikoptera, pa uleteo među masu" (FOTO)
JEDNA od najvećih zvezda savremenog hip-hopa i repa, Asap Roki (Asap Rocky), večeras održava koncert u Beogradskoj areni, u okviru svoje aktuelne "DON'T BE DUMB" turneje.
Roki je prethodnih meseci obišao brojne evropske gradove, a sada je na red došao i Beograd, na radost brojnih domaćih fanova.
Koncert, predstavlja njegov prvi nastup u Srbiji i ujedno jedno od najiščekivanijih gostovanja velike svetske zvezde kod nas ove godine.
Arena je podeljena po sektorima, a svi su ispunjeni do poslednjeg mesta. Zbog velikog interesovanja otvorene su čak i gornje tribine, koje su takođe odavno rasprodate.
Uz pesmu "Trunks" sa novog albuma, reper je je visio iz helikoptera i ušao u masu, što je izazvalo ovacije publike.
Okružili su ga članovi tima i brojno obezbeđenje, dok su fanovi pokušavali da mu priđu i dotaknu ga.
Roki je pred beogradsku publiku izašao sa fantomkom na glavi, u bomber jakni i farmerkama, što je već postalo njegov zaštitni znak ove turneje. Na leđima mu je pisalo Policia.
"DON'T BE DUMB" turneja predstavlja Rokijev veliki povratak na svetske bine, nakon što je istoimeni album, njegov prvi studijski projekat posle gotovo osam godina, objavljen početkom 2026. godine.
Turneja je tokom godine obuhvatila velike arene i dvorane širom Severne Amerike i Evrope, a među naknadno dodatim evropskim datumima našao se i Beograd.
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