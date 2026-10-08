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NASTAVAK POP PRIČE ZA DVA DANA: Indira Levak napravila žurku za sve generacije (FOTO)

Dušan Cakić

08. 10. 2026. u 23:55

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PEVAČICA Indira ex "Kolonija" priredila je veče za pamćenje u prepunoj MTS dvorani.

НАСТАВАК ПОП ПРИЧЕ ЗА ДВА ДАНА: Индира Левак направила журку за све генерације (ФОТО)

Foto: Bojan Petrović

Publika svih generacija od prvog do poslednjeg takta pevala je i igrala uz njene najveće hitove, pretvarajući koncertnu salu u pravi plesni podijum.

Poseban aplauz izazvao je trenutak kada je Indira na scenu pozvala najmlađu posetiteljku i sa njom podelila deo nastupa.

Foto: Bojan Petrović

Ni posle tri decenije karijere Indira ne gubi energiju, a beogradska publika joj je još jednom pokazala koliko dobro pamti njene pesme.

S obzirom na to da je i posle gotovo tri sata publika tražila još, nova velika žurka zakazana je za subotu, 10. oktobar, kada Indiru očekuje još jedan koncert u MTS dvorani.

 

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