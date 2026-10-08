VOKALI KOJI RAZARAJU DUŠU: Mirza Selimović i DŽenan Lončarević prijateljstvo pretočili u muzičku priču (FOTO)
PEVAČI Mirza Selimović i Dženan Lončarević predstavili su novu pesmu simboličnog i prodornog naziva „Ne da se”.
Pesma je nastala iz skoro deceniju dugog prijateljstva i međusobnog poštovanja, predstavlja spoj dva moćna i prepoznatljiva vokala koji u svaku otpevanu reč utkaju deo svoje duše.
Numera „Ne da se” donosi snažnu priču o neprebolu i ljubavi koja ne prolazi s vremenom. Tekst ogoljava dušu i govori o prisutnosti nekoga ko je fizički otišao, ali nastavlja da živi u svakom kutku i sećanju, stvarajući unutrašnju borbu sa ponosom i nemogućnošću da se krene dalje.
„Ne da se” nije samo pesma, već životna istina i ispovest o neprolaznim vrednostima i emocijama koje se ne mogu izbrisati.
Za muziku, tekst i aranžman ove emotivne ispovesti bio je zadužen Dejan Kostić, čiji autorski pečat savršeno zaokružuje energiju koju Mirza i Dženan prenose publici.
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