IDEM KOD MILICE TODOROVIĆ NA BABINE: Indira Levak upoznaće njenog naslednika - "Nosim parice" (FOTO)

NEKADAŠNjA pevačica grupe "Kolonija", Indira Levak, održala je večeraš četvrti koncert u MTS dvorani.

Foto: Novosti

Otvoreno je progovorila o jubileju od 30 godina karijere, emotivnom sećanju na Halida Bešlića, ali i prijateljstvu sa Milicom Todorović kojoj uskoro ide na babine.

Indira je na samom početku istakla da joj energija sa godinama ne opada, već samo raste, kao i da je ponosna na tri decenije rada.

- Energija nikada ne fali, sa ovim godinama još je veća! Meni je 30 godina prošlo u trenu oka, ne mogu verovati da je tako brzo prošlo. Ali kada radiš ono što uistinu voliš, vreme leti. Ponosna sam. Na koncerte mi dolaze ljudi koji me slušaju 30 godina, ali i mlađi naraštaji. Mame i tate mi kažu da vode sinove i kćeri, tako da još uvek ima nade za mene - započela je pevačica, pa otkrila veliku vest za decembar:

- Očekuje me i koncert u Novom Sadu, a 3. decembra sledi Arena Zagreb, moja prva Arena u životu nakon 30 godina muzičke karijere. Pripremam se i fizički da sve izdržim, biće to veliki spektakl sa proširenom postavom i plesačima. Foto: Novosti

Pevačica je objasnila zašto na svojim koncertima retko ima goste i kakva se drama odvijala u bekstejdžu tik pred izlazak pred publiku.

mala sam konfuzan dan, duga je bila tonska proba. Bila sam sama svoj majstor — morala sam se sama obući i našminkati jer nisam imala vremena za šminkera i frizera. Kad zoveš goste, moraš ih dočekati, razgovarati s njima, ugoditi im. A meni pred koncert treba vreme za sebe da odahnem i koncentrišem se. Pošto sam Devica u horoskopu, vodim bar pet dijaloga sama sa sobom pred nastup.

Osvrnula se i na svoj autfit koji uvek sama kreira i prilagođava scenskom pokretu:

- Sve kostime sama kreiram. Prvo je bila lepa haljinica sa rukavima, pa sam rekla: 'Moramo maći rukave, izgledam kao robot!' Onda sam probala podići ruke pa me stezalo, pa sam rekla: 'E onda ćemo i to fino da izrežemo da ruke mogu gore!' Najbitnije je da su noge slobodne. Nema ništa gore nego kad te nešto sputava na pozornici, a ja moram da skačem dva i po sata", kroz smeh objašnjava Indira.

Iako na sceni izgara i daje 1000% svoje energije, Indira ističe da van kamera živi potpuno mirnim i opuštenim životom.

- Na stejdžu ginem, hiljadu posto se dajem publici jer oni to zaslužuju, naročito kad čujem da je neko došao iz Nemačke zbog mene. Ali kad se ugase svetla pozornice, odem u sobu, gledam u plafon, istuširam se i duboko udahnem. A kod kuće je totalni balans, obučena sam u neke krpe kao skitnica, u rastegnutoj trenerci. Dostavljači se uplaše kad me vide, susjedi isto, pitaju se gde je ona zvezda! Šetam psa kroz prirodu i tako čuvam zdrav razum.

Pevačica je otkrila kako reaguje kada na koncertu nešto ne ide po planu i kako komunicira sa bendom tokom nastupa.

Ako nije sve u redu na koncertu, to je analiza do jutra: zašto, kako, zbog čega? Ja sam inače stroga, ali pravedna šefica, pazim na svoju decu u bendu. Na sceni imamo razrađeni sistem šifara i znakova rukom. Kad sam ljuta, pokazujem da mi podignu levi ili desni monitor, a imamo i posebne pokrete za pesme, na primer za pesmu 'Lažu oči moje'. Da vam pokažem sve znakove, rekli biste da nismo normalna. Foto: Novosti

Indira se sa velikom tugom prisetila i legendarnog Halida Bešlića.

- Ne mogu verovati da je prošlo godinu dana otkako nema Halida, srce me boli. Bilo mi je jako teško. Život je tako kratak i nepredvidiv, zato treba uživati punim plućima. Možda imam još 20 godina ako Bog da, i idemo se veseliti! Pamtim naše snimanje spota za pesmu 'Iskra' u Đakovu, na imanju sa konjima i tamburašima. On je bio narodni čovek, uvek glavni, uvek zapeva i napravi feštu. Dok je njegovih pesama, Halid neće nikada otići.

Za sam kraj, Indira je otkrila da jedva čeka da poseti svoju koleginicu i blisku prijateljicu Milicu Todorović koja se nedavno ostvarila kao majka.

- Milicu obožavam. Čule smo se, kaže mi ona: 'Hajde dođi da vidiš dete', a ja joj kažem: 'Brate, ne stižem živeti, ne mogu se našminkati ni napraviti frizuru!' Sutra imam slobodan dan, pa ću prvo da legnem, popijem kaficu i cigaretu, pa da odem do moje Milice da se vidimo i da dam koju paru za bebača. Red je - zaključila je Indira u svom prepoznatljivom stilu.

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