PROVOKATIVNO IZDANJE POP PEVAČICE NA INSTAGRAMU: Seksi baka Anabela (FOTO)

Bivša supruga Gagija Đoganija, Anabela Atijas, pre četiri meseca napunila je 50 godina, u šta niko, ko je video njene najnovijije storije na Instagramu, ne može da poveruje.

Instagram/anabelci

Naime, pop pevačica, baka dve unuke koje je „dobila“ od ćerke Luna Đogani, na jednom video snimku đuska u metalik ljubičastoj haljini koja mnogo više otkriva nego što pokriva.

Ovu mini haljinu, zapravo, čine dva dela, spojena u visini struka i povezana zlatnim lancima, koji daju dodatnu notu Anabelinoj seksepilnosti na snimku. Prednji deo je sa dekolteom i jedva da doseže do polovine pevačicinih izvajanih butina, dok je zadnji nešto duži ali samo pokriva zadnjicu – leđa su potpuno gola, a duboki izrezi sa strane, do bokova, otkrivaju skoro pa sve. Pogotovo kada se seksi baka zavodljivo okreće u ritmu, u sandalama sa visokim potpeticama, prolazeći rukama kroz kosu, dužine do struka. Sa dubokim izrezima sa strane, gotovo do struka, pomenuti veoma efektni komad odeće valjalo bi da obuku samo najhrabrije žene, koje se ne stide ni jednog delića svog tela, a Anabela je definitivno među njima. Na mamu je očigledno ponosna i druga ćerka, 20-godišnja Nina, koja je, na fotografiji na kojoj pozira sa njom, napisala Hot mommy.

Već u narednoj objavi nekadašnja članica grupe „Fanki Dži“ skrenula je pažnju sa svog tela na lice, prilikom video snimka u kom je poptpuno bez šminke, spremna za negujuću rutinu kože. Ni tu joj se godine ne vide, te verujemo da mnoge dame mogu samo u snu da zamisle da tako izgledaju, baš kako i glasi naziv jedne od najpopularnijih pesama iz vremena devedesetih i „Fanki Džija“.