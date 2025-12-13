ŽELIM DA SE ZAHVALIMO SVIMA KOJI SU DEO OVOGA: Leksington bend ne krije sreću zbog četvrtog koncerta u Beogradu (FOTO)
"LEKSINGTON" bend večeras je održao četvrti koncert u Beogradu, u okviru turneje "Dođi ove noći".
Kao i prethodna tri nastupa i ovaj koncert u Plavoj dvorani Sava centra otvorili su numerom "Noć pod zvezdama", a zatim su se ređali ostali njihovi veliki hitovi.
Posle koncerta za naš list su sumirali utiske:
- Želim da se zahvalim svim ljudima koji su deo ove naše priče večeras. Fokus je na koncertu da zaista uživamo u svemu ovome kao i do sada - rekao je odmah na početku Bojan Vasković, frontmen "Leksingtona" i dodao:
- Sve je vrlo spontano i prirodno kod nas, a uvek je tako i bilo, evo već 21. godinu, nikad se ne držimo nekih pravila, mada sad 30 ljudi prati repertoar. Svaki naš nastup je energija za sebe. U septembru smo imali 3 koncerta i svaki je bio za sebe i potpuno drugačiji. Ljudi koji su u publici čine energiju posebnom i daju nam gorivo u kom pravcu da idemo. Peti koncert je 30. decembra, a mi ćemo otvoriti još tri koncerta u nizu, verovatno u martu" - zaključio nam je član benda.
Preporučujemo
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)