Poznati

ŽELIM DA SE ZAHVALIMO SVIMA KOJI SU DEO OVOGA: Leksington bend ne krije sreću zbog četvrtog koncerta u Beogradu (FOTO)

Dušan Cakić

13. 12. 2025. u 21:35

"LEKSINGTON" bend večeras je održao četvrti koncert u Beogradu, u okviru turneje "Dođi ove noći".

Foto: Live production

Kao i prethodna tri nastupa i ovaj koncert u Plavoj dvorani Sava centra otvorili su numerom "Noć pod zvezdama", a zatim su se ređali ostali njihovi veliki hitovi.

Foto: Printskrin/Večernje Novosti

Posle koncerta za naš list su sumirali utiske:

- Želim da se zahvalim svim ljudima koji su deo ove naše priče večeras. Fokus je na koncertu da zaista uživamo u svemu ovome kao i do sada - rekao je odmah na početku Bojan Vasković, frontmen "Leksingtona" i dodao:

Foto: Printskrin/Večernje Novosti

 

- Sve je vrlo spontano i prirodno kod nas, a uvek je tako i bilo, evo već 21. godinu, nikad se ne držimo nekih pravila, mada sad 30 ljudi prati repertoar. Svaki naš nastup je energija za sebe. U septembru smo imali 3 koncerta i svaki je bio za sebe i potpuno drugačiji. Ljudi koji su u publici čine energiju posebnom i daju nam gorivo u kom pravcu da idemo. Peti koncert je 30. decembra, a mi ćemo otvoriti još tri koncerta u nizu, verovatno u martu" - zaključio nam je član benda.

