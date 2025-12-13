SUPRUGA KAO PODRŠKA: Žena Bojana Vaskovića, Aleksandra, prati koncert "Leksington" benda iz prvog reda (FOTO)

POPULARNI muzički pop sastav "Leksington" održao je večeras veliki četvrti po redu koncert u Sava centru.

FOTO: Privantna arhiva

Iako je vladalo veliko interesovanje sa četiri večeri, svaki koncert, pa tako i ovaj, veliku podršku pevaču Bojanu, pružala je njegova supruga Aleksandra Vasković.

FOTO: Privantna arhiva Tekst potpisa

Pored ova četiri koncerta, Leksington i peti koji je 30. decembra, publika će u njihovoj muzici uživati i naredna tri druženja na istom mestu i sledeće godine.