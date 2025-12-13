ZORA JE DA SE NAĐEMO NA POLA PUTA: Neda Ukraden prva specijalna gošća na koncertu "Leksington" benda (FOTO)

"LEKSINGTON" bend večeras je održao četvrti koncert u Beogradu, u okviru turneje "Dođi ove noći".

FOTO: Privatna arhiva

Momci iz popularne grupe imali su i svoje gošće, a prva koja im se pridružila na sceni kao specijalna gošća je pop diva Neda Ukraden.

FOTO: Privatna arhiva

Neda se muzički obratila publici, otpevavši svoja dva hita "Zora je" i "Da se nađemo na pola puta".

FOTO: Privatna arhiva

Pored ova četiri koncerta, Leksington i peti koji je 30. decembra, publika će u njihovoj muzici uživati i naredna tri druženja na istom mestu i sledeće godine.