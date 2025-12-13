Poznati

ZORA JE DA SE NAĐEMO NA POLA PUTA: Neda Ukraden prva specijalna gošća na koncertu "Leksington" benda (FOTO)

Dušan Cakić

13. 12. 2025. u 21:44

"LEKSINGTON" bend večeras je održao četvrti koncert u Beogradu, u okviru turneje "Dođi ove noći".

FOTO: Privatna arhiva

Momci iz popularne grupe imali su i svoje gošće, a prva koja im se pridružila na sceni kao specijalna gošća je pop diva Neda Ukraden.

FOTO: Privatna arhiva

 

Neda se muzički obratila publici, otpevavši svoja dva hita "Zora je" i "Da se nađemo na pola puta".

FOTO: Privatna arhiva

 

Pored ova četiri koncerta, Leksington i peti koji je 30. decembra, publika će u njihovoj muzici uživati i naredna tri druženja na istom mestu i sledeće godine.

