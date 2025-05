TANJA SAVIĆ U PRVOMAJSKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Publika je moj životni saputnik (FOTO)

BILO je to kao da mi je neko dao vetar u leđa i zatim me bacio u okean emocija. Srce mi je tuklo, dlanovi bili mokri, a glas se borio da ne zadrhti. Uprkos svemu, žiri i publika su prepoznali nešto u meni i na tome sam im zauvek zahvalna.

Foto: Nikola Skenderija

Sećajući se svih svojih muzičkih koraka, ovako za "Novosti" govori Tanja Savić. Jedna od najvećih folk zvezda mlađe generacije nije se, priznaje nam, uklapala u estradne šablone. Vraćajući nas u 2004. i prvu sezonu "Zvezda Granda", kada je krenula estradnim putem, iskreno kaže da od tada ništa ne bi menjala:

- Dve decenije na sceni prošle su kao tren. "Zvezde Granda" dale su mi veliku šansu i lansirale me na estradno nebo. Kada pomislim na taj dan, obuzmu me osećaj treme i umora, jer sam dva sata čekala da dođem na red i predstavim se žiriju na čelu sa Sašom Popovićem i Žikom Jakšićem, a tu su bili i Ana Bekuta i kompozitor Perica Zdravković. Pevala sam pesmu Jane Todorović "Šta će ti pevačica"... Iako nisam bila u potpunosti zadovoljna, žiriju se ipak dopao moj nastup... Ostalo je istorija. Foto: Nikola Skenderija

*Da je muzika vaša sudbina pokazali ste kao devojčica, kada ste zapevali pesmu Dragane Mirković "Dve sudbine" na svadbi vašeg brata…

- Svaki put kad čujem "Dve sudbine", vidim sebe kao neustrašivu, gladnu muzike, spremnu da se izborim za svoj glas u svetu. Taj trenutak me je naučio da istinska snaga dolazi iz srca koje kuca za pesmu.

*Turneja "20 godina sa Tanjom" povodom jubileja i dve decenije karijere je uveliko u toku…

- Osećam se kao brod kojim upravlja vetar zahvalnosti. Svaka prepuna dvorana, iskrena pesma iz publike i suza radosti podseća me da se trud isplatio. Publika mi je davala snagu i u najtežim trenucima, a sada im se na ovaj način ja zahvaljujem.

*Šta očekuje posetioce na sledećim koncertima u okviru turneje?

- Topla emocija, pesme koje su živele zajedno sa nama i naravno, druženje koje će dugo pamtiti.

*Predstojeće stanice su Novi Sad, 10. maja i vaše rodno Smederevo 17. maja. Da li će se taj koncert razlikovati od ostalih?

- Smederevo je moj zavičaj, tamo su moji koreni. Biće to susret sa dragim ljudima, susret sa mirisom detinjstva.

*Pored koncerata, organizovali ste i druženja sa fanovima?

- Za mene su fanovi više od publike - oni su saputnici moje životne priče. Svako druženje je prilika da čujem njihove snove, tuge i radosti, ali i da im uzvratim osmehom, pesmom i iskrenom zahvalnošću.

*Da li su se slegli utisci sa glamurozne proslave 40. rođendana?

- Još igram u mislima... Bilo je to slavlje ljubavi - moje porodice, prijatelja i kolega. Tog trenutka sam osetila da je život ono što gradimo svakog dana: melodije, trenuci, zagrljaji. Utisci su se možda slegli, ali toplina tog dana još greje moje srce.

*Numere sa poslednjeg albuma "Lečim se životom" su postale veoma slušane. Imate li vremena da snimate i nove pesme?

- Muzika je moj vetar u leđa. I dok uživam u turneji i druženju sa publikom, već negde u pozadini cvetaju stihovi novih pesama. Planiram da ih uskoro pretočim u note - život nas uvek hrabri da stvaramo dalje.

*Mnoge devojke vam mogu pozavideti na liniji.

- Trening i disciplina pomažu, ali priznajem - najveći fitnes mi je balans između srca i uma. Kada ste srećni, kada ste u miru sa sobom i dragima, telo prati.

*Kakav je bio Tanjin put za ovih 20 godina?

- Put je bio pun krivina i uspona, prepreka i izazova, ali svaki izazov me je učio da ponesem svetlo u sebi. I kada bih mogla da se vratim, verovatno bih sve isto uradila, jer u suprotnom to ne bih bila ja.

*Postoji li recept za trajanje na sceni?

- Verujem da je tajna u iskrenosti - kada ste verni sebi, publika oseti vašu istinu. Uz poštovanje prema muzici i ljudima, scena postaje dom.

*Gde je oaza u koju se sklanjate od gužve?

- Moja oaza je osmeh moje dece i pogled na Dunav u sumrak. Tamo nalazim mir i nadahnuće za nove izazove. Foto: Nikola Skenderija

DAN KOJI SLAVI ISTRAJNOST

*Šta za vas predstavljaju prvomajski praznici?

- Za mene je to poziv da se setimo korena svoje snage - rada, talenta i istrajnosti. To je dan kada slavimo ruke koje grade svet oko nas, ali i one ruke koje nas ljube i podižu u najtežim trenucima. Prilika je to da se zahvalim svima koji su svojim trudom doprineli mom životu: porodici, publici, kolegama, prijateljima... To su i dani kada se setim detinjstva u Smederevu - mirisa prolećnog cveća, majke koja sprema pitu, oca koji je pričao o radnim danima… Foto: Nikola Skenderija

DALEKO OD BINE

*Uspevate li da nađete trunku predaha tokom praznika?

- Trudim se da ih provedem daleko od bine i reflektora, u krugu najmilijih. Tada punim baterije, podsetim se zašto sam izabrala život umetnice, ali i majke.