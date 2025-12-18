POSEBAN DAN I JUBILEJ: Veliko slavlje u domu Viki Miljković (FOTO)

JEDNA od najomiljenijih pevačica sa naših prostora Violeta Viki Miljković danas ima veliki povod za slavlje.

Foto: Nikola Skenderija

Ona slavi 51. rođendan, a društvene mreže su se usijale od čestitki fanova, prijatelja i kolega.

Javno je Violeti čestitku uputio i mladi pevač Nermin Handžić koji se pevači zahvalio na svemu što su ona i njen suprug učinili za njega. Foto: Instagram/nermin__handzic

- Srećan rođendan ovoj predivnoj ženi. Da ste živi i zdravi sto godina i uvek tako veseli - napisao je Nermin uz fotografiju.

Viki je, kako saznajemo, rođendan dočekala u Istanbulu u društvu supruga Dragana Taškovića Tašketa, a danas je doputovala u Beograd gde će proslaviti sa njim i sinom Andrejom, dok se u domu pripremaju za porodičnu slavu Svetog Nikolu koju obeležavaju sutra. Foto: Printskrin Jutjub/Viki Miljkovic

KONCERT U HALI SPORTOVA

VIOLETA Viki Miljković, ujedno je na ovaj dan 2005. godine održala veliki i spektakularni koncert u Hali sportova u Beogradu, gde je okupila mnogo hiljada ljudi. Nakon prvog velikog solističkog koncerta, Viki je započela turneju u svim većim gradovima bivše Jugoslavije. Koncert je okupio ljude iz svih delova Evrope, a organizaciono je bio najzahtevniji do tada. Viki uživa u ulozi supruge i majke, te priznaje da nikada u životu nije bila srećnija i ostvarenija, a danas, 18. decembra, slavi svoj 51. rođendan.

