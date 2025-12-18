POSEBAN DAN I JUBILEJ: Veliko slavlje u domu Viki Miljković (FOTO)
JEDNA od najomiljenijih pevačica sa naših prostora Violeta Viki Miljković danas ima veliki povod za slavlje.
Ona slavi 51. rođendan, a društvene mreže su se usijale od čestitki fanova, prijatelja i kolega.
Javno je Violeti čestitku uputio i mladi pevač Nermin Handžić koji se pevači zahvalio na svemu što su ona i njen suprug učinili za njega.
- Srećan rođendan ovoj predivnoj ženi. Da ste živi i zdravi sto godina i uvek tako veseli - napisao je Nermin uz fotografiju.
Viki je, kako saznajemo, rođendan dočekala u Istanbulu u društvu supruga Dragana Taškovića Tašketa, a danas je doputovala u Beograd gde će proslaviti sa njim i sinom Andrejom, dok se u domu pripremaju za porodičnu slavu Svetog Nikolu koju obeležavaju sutra.
KONCERT U HALI SPORTOVA
VIOLETA Viki Miljković, ujedno je na ovaj dan 2005. godine održala veliki i spektakularni koncert u Hali sportova u Beogradu, gde je okupila mnogo hiljada ljudi. Nakon prvog velikog solističkog koncerta, Viki je započela turneju u svim većim gradovima bivše Jugoslavije. Koncert je okupio ljude iz svih delova Evrope, a organizaciono je bio najzahtevniji do tada. Viki uživa u ulozi supruge i majke, te priznaje da nikada u životu nije bila srećnija i ostvarenija, a danas, 18. decembra, slavi svoj 51. rođendan.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
HUMANITARNI GEST I OSTVARENjE SNA: Haris Džinović sledeće godine u Puli (FOTO)
18. 12. 2025. u 17:40
GOVORI SU PRETVORENI U ZVUK: Došlo je vreme da Ilda Šaulić preuzme priču (FOTO)
17. 12. 2025. u 18:10
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)