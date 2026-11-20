DODIK: Da 100 ustavnih sudova dođe neće zastavu Armije BiH postaviti u Srpskoj
"DA 100 Ustavnih sudova dođe neće nijednu zastavu Armije RBiH postaviti u Republici Srpskoj, neka probaju", rekao je Milorad Dodik predsednik SNSD-a.
"Ovo je ustavno pravo srpskog naroda i Republike Srpske. Ne može se volja srpskog naroda osporiti", rekao je Dodik.
Poručio je da se preko ovoga neće preći.
"Ja vam garantujem. Ovo je tipična muslimanska zavera za rušenje Republike Srpske", naveo je Dodik.
Krnji Ustavni sud BiH ocenio je da su, kako navode, "neustavne odluke srpskog člana Predsedništva BiH Željke Cvijanović i Narodne skupštine Republike Srpske" o štetnosti po vitalni interes Srpske odluke Predsedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH koja je doneta bez konsenzusa.
Zanimljivo je da se Ustavni sud BiH u nekoliko navrata bavio ovom temom, te da je svaku put, nakon apelacija, odlučivao da nije nadležan za Aneks osam Dejtonskog sporazuma kojim su definisana pitanja rada, funkcionisanja i imenovanja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
(Sputnjik)
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