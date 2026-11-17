TREBINjE sve više prepoznaje maslinarstvo kao jednu od perspektivnih grana poljoprivrede, a rastuće interesovanje proizvođača, međunarodna priznanja za kvalitet ulja i ulaganja u novu infrastrukturu potvrđuju da ova kultura ima budućnost u Hercegovini.

Foto Grad Trebinje

Na Drugom mediteranskom festivalu maslinarstva "OLEO Trebinje 2026", okupili su se proizvođači, stručnjaci i predstavnici institucija iz regiona i inostranstva, kako bi razmenili iskustva i razgovarali o mogućnostima razvoja ove proizvodnje.

Prema zvaničnoj evidenciji, na području Trebinja nalazi se između 5.000 i 6.000 stabala maslina, dok procene pokazuju da ih ima više od 10.000. Interesovanje za podizanje novih zasada raste, a podršku proizvođačima pruža i resorno ministarstvo.

Igor Tomašević, rukovodilac Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Područne jedinice Trebinje, istakao je da je za podizanje novih zasada predviđeno sufinansiranje do 50 odsto vrednosti investicije, dok je za izgradnju i opremanje uljare u Trebinju ove godine namenjeno 150.000 KM.

- Maslinarstvo u Hercegovini poslednjih godina beleži značajan razvoj. Interesovanje za ovu proizvodnju raste, a naša stručna služba stoji na raspolaganju svim zainteresovanim proizvođačima - naveo je Tomašević.

Odlični rezultati POTENCIJAL Hercegovine potvrđuju i rezultati na međunarodnim takmičenjima. Vlado Pijunović, koordinator programa Organizacije UN za hranu i poljoprivredu (FAO) u BiH, podsetio je da su hercegovačka maslinova ulja ove godine osvojila šest zlatnih medalja u SAD. - Drago mi je što ova manifestacija prerasta u tradiciju i što ove godine imamo i učesnike iz EU. Najveći značaj festivala je povezivanje proizvođača i razmena znanja. Hercegovina ima izuzetan potencijal - istakao je Pijunović.

Poseban značaj za dalji razvoj maslinarstva ima izgradnja uljare u Trebinju, čija je ukupna vrednost procenjena na oko milion maraka. Gradonačelnik Mirko Ćurić očekuje da će objekat naredne godine biti u punoj funkciji i dostupan svim proizvođačima.

- Za kvalitet ulja presudno je vreme od berbe do prerade, a naši maslinari sada moraju da odlaze u druge sredine. Više od 10.000 stabala maslina i brojna međunarodna priznanja potvrđuju da ova proizvodnja ima budućnost. Izgradnja uljare biće veliki iskorak - rekao je Ćurić.

Da hercegovačko maslinarstvo ima potencijal za ozbiljniji tržišni razvoj smatra i Ćazim Alković, predsednik Udruženja maslinara Bar.

Prema njegovim rečima, prednost Hercegovine je u tome što se ova proizvodnja razvija u vremenu kada su proizvođačima dostupna savremena znanja i tehnologije.

- Za kvalitetno maslinovo ulje izuzetno je važno da se plodovi prerade što pre nakon berbe. U Baru se kvalitetno maslinovo ulje prodaje za oko 20 evra po litru, a zahvaljujući turizmu gotovo sve proizvedene količine lako nalaze kupce - rekao je Alković.