MASLINARSTVO OSVAJA HERCEGOVINU: U Trebinju mediteranski festival "OLEO 2026" okupio proizvođače iz regiona i sveta
TREBINjE sve više prepoznaje maslinarstvo kao jednu od perspektivnih grana poljoprivrede, a rastuće interesovanje proizvođača, međunarodna priznanja za kvalitet ulja i ulaganja u novu infrastrukturu potvrđuju da ova kultura ima budućnost u Hercegovini.
Na Drugom mediteranskom festivalu maslinarstva "OLEO Trebinje 2026", okupili su se proizvođači, stručnjaci i predstavnici institucija iz regiona i inostranstva, kako bi razmenili iskustva i razgovarali o mogućnostima razvoja ove proizvodnje.
Prema zvaničnoj evidenciji, na području Trebinja nalazi se između 5.000 i 6.000 stabala maslina, dok procene pokazuju da ih ima više od 10.000. Interesovanje za podizanje novih zasada raste, a podršku proizvođačima pruža i resorno ministarstvo.
Igor Tomašević, rukovodilac Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Područne jedinice Trebinje, istakao je da je za podizanje novih zasada predviđeno sufinansiranje do 50 odsto vrednosti investicije, dok je za izgradnju i opremanje uljare u Trebinju ove godine namenjeno 150.000 KM.
- Maslinarstvo u Hercegovini poslednjih godina beleži značajan razvoj. Interesovanje za ovu proizvodnju raste, a naša stručna služba stoji na raspolaganju svim zainteresovanim proizvođačima - naveo je Tomašević.
Odlični rezultati
POTENCIJAL Hercegovine potvrđuju i rezultati na međunarodnim takmičenjima. Vlado Pijunović, koordinator programa Organizacije UN za hranu i poljoprivredu (FAO) u BiH, podsetio je da su hercegovačka maslinova ulja ove godine osvojila šest zlatnih medalja u SAD.
- Drago mi je što ova manifestacija prerasta u tradiciju i što ove godine imamo i učesnike iz EU. Najveći značaj festivala je povezivanje proizvođača i razmena znanja. Hercegovina ima izuzetan potencijal - istakao je Pijunović.
Poseban značaj za dalji razvoj maslinarstva ima izgradnja uljare u Trebinju, čija je ukupna vrednost procenjena na oko milion maraka. Gradonačelnik Mirko Ćurić očekuje da će objekat naredne godine biti u punoj funkciji i dostupan svim proizvođačima.
- Za kvalitet ulja presudno je vreme od berbe do prerade, a naši maslinari sada moraju da odlaze u druge sredine. Više od 10.000 stabala maslina i brojna međunarodna priznanja potvrđuju da ova proizvodnja ima budućnost. Izgradnja uljare biće veliki iskorak - rekao je Ćurić.
Da hercegovačko maslinarstvo ima potencijal za ozbiljniji tržišni razvoj smatra i Ćazim Alković, predsednik Udruženja maslinara Bar.
Prema njegovim rečima, prednost Hercegovine je u tome što se ova proizvodnja razvija u vremenu kada su proizvođačima dostupna savremena znanja i tehnologije.
- Za kvalitetno maslinovo ulje izuzetno je važno da se plodovi prerade što pre nakon berbe. U Baru se kvalitetno maslinovo ulje prodaje za oko 20 evra po litru, a zahvaljujući turizmu gotovo sve proizvedene količine lako nalaze kupce - rekao je Alković.
Preporučujemo
BITKA ZA SLOBODU GENERALA STANISLAVA GALIĆA: Odbrana zove Radovana Karadžića
17. 11. 2026. u 16:03
NEVESINjU BESPLATAN INTERNET: Evropski projekat povezivanja zapadnog Balkana
16. 11. 2026. u 08:04
DODIK IZ ČIKAGA: Veoma sam ponosan na srpski narod u SAD (FOTO)
14. 11. 2026. u 12:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)