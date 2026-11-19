POLICAJAC D. E. (24) iz Bijeljine poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak ujutru, oko 1.30, na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik, u mestu Kojčinovac, pišu Nezavisne.com.

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Stradali mladić bio je pripadnik Policijske stanice za bezbednost saobraćaja u Bijeljini, a život je izgubio kada je automobil kojim je upravljao sleteo sa puta.

U nesreći je učestvovalo putničko vozilo marke "folksvagen", za čijim volanom je bio D. E. Smrt policajca konstatovana je na licu mesta.

O nesreći je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je izašao na mesto događaja i rukovodio uviđajem. Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja, uz prisustvo veštaka saobraćajne struke.

Naređena obdukcija

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini saopšteno je da se, po nalogu tužioca, preduzimaju dodatne mere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzroci nesreće.

Takođe, naređena je obdukcija tela nastradalog policajca, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.