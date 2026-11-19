SRPSKA demokratska stranka (SDS) neće prvi put u svojoj istoriji imati kandidata za Dom naroda PBiH.

Dom naroda PBiH foto SRNA

To je stav Predsedništva SDS, jer kako navode nisu u mogućnosti da obezbede 14 ruku u Narodnoj skupštini RS koji bi podržali njihovog kandidata. Takva odluka vrha ove stranke je došla u dogovoru sa PSS kako bi SDS dobio dva mesta u Veću naroda RS, a PSS delegata u Domu naroda PBiH.

Poslanik SDS u NS RS Milan Petrović je istakao da je ovim potezom izneverena odluka GO stranke zarad navodnih viših interesa.

- Nije ovde reč samo o jednoj funkciji ili jednom kandidatu. Reč je o principima, poverenju i odnosu prema ljudima koji godinama nose SDS na svojim leđima - poručio je Petrović.

Podsećamo, GO SDS je na sednici u nedelju za kandidata za delegata u Domu naroda PS BiH izabrao predsednika prnjavorskog GO stranke Milana Aleksića, odakle dolazi i Petrović, ali se očigledno stav stranke promenio samo par dana kasnije u korist PSS.

Povodom ovakve odluke oglasio se i SDS iz kojeg je saopšteno da, za razliku od ranijih perioda, nisu u mogućnosti da samostalno izaberu svog kandidata.

SNSD ima četiri delegata DOK u opoziciji ne mogu da skupe glasove za jednog delegata, SNSD je, sa koalicionim partnerima i dvoje poslanika iz SDS i PSS koji su prešli u vladajuću koaliciju, okupio 56 poslanika što im je dovoljno za četiri od pet delegata u Klubu Srba u Domu naroda PBiH.

- Pregovarački tim saopštio je da ni taj dogovor sa PSS nije uspeo. Na osnovu zaključaka GO i predloga pregovaračkog tima izglasano je da kandidat za delegata u Dom naroda sa sigurnošću može dati samo opoziciona partija sa najviše glasova, što je u ovom trenutku PSS, kako bi se izbegla mogućnost da opozicija ostane bez ijednog delegata - navode u SDS.

Jedan od članova Predsedništva SDS Marinko Božović, otkrio je kako se glasalo na sednici, da, kako kaže, "javnost ne bi bila zbunjena".

- Za predlog da SDS podrži kandidata PSS-a za Dom naroda PS BiH, u zamenu za podršku PSS-a za dva kandidata SDS-a u Veću naroda RS, glasali su Boris Luketa, Milan Miličević, Jovica Radulović, Darko Babalj, Ognjen Bodiroga, Mladen Trivunović, Branko Blanuša, Mirjana Orašanin, Nikola Kovačević, Marinko Božović. Za predlog da SDS samostalno predloži kandidate i za Veće naroda RS i za Dom naroda BiH, uz nastavak pregovora sa drugim partijama do samog glasanja, glasali su Želimir Nešković i Biljana Lukić. Važno je naglasiti i da niko nije glasao za predlog da se sa Nebojšom Vukanovićem pravi poseban dogovor o podršci - rekao je Božović.