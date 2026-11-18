UMETNOST KOJA VRAĆA OSMEH: U Trebinju održano humanitarno veče za članove Udruženja "Sunce nam je zajedničko"
U KULTURNOM centru Trebinje održano je humanitarno veče sa aukcijskom izložbom slika i fotografija, kao i muzičko-poetskim programom povodom Dana oslobođenja Trebinja i Međunarodnog dana deteta. Sav prihod od prodaje umetničkih radova namenjen je članovima Udruženja "Sunce nam je zajedničko".
Događaj je okupio umetnike, fotografe, članove udruženja i brojne građane koji su pružili podršku radu organizacije koja okuplja decu i odrasle sa poteškoćama u razvoju.
Nataša Bokić, defektolog u ovom udruženju, istakla je da će prikupljena sredstva biti značajan podstrek za njihov dalji rad.
- Uz pomoć Udruženja likovnih umetnika istočne Hercegovine "Milorad Ćorović" i Foto-kino kluba Trebinje, pripremili smo aukciju slika i fotografija, kao i predstavu o Prvom svetskom ratu "Koracima dalekim". Mnogo nam znači ovaj program, jer je to dokaz da još postoje ljudi velikog srca, ali i potvrda da nam je svima sunce zajedničko - rekla je Bokićeva.
Da im boravak u udruženju i zajedničke aktivnosti mnogo znače, potvrdili su i njegovi članovi Velibor Velo Mrkajić i Nebojša Dakić, koji su i sami učestvovali u pripremi programa.
Podrška
PODRŠKU akciji pružili su i članovi Udruženja likovnih umetnika istočne Hercegovine "Milorad Ćorović". Predsednica tog udruženja Nina Lojović Milinić istakla je da se umetnici rado odazivaju humanitarnim inicijativama i da im je važno da se pažnja usmeri na potrebe onima kojima je neophodna.
- Kao što vidite, ovde su izložene slike i fotografije umetnika, ali i naši radovi. Od malih nogu sam u udruženju i upoznao sam mnogo kolega i drugova. Zahvalio bih svima koji su došli da podrže ovo veče - rekao je Mrkajić.
Dakić je dodao da su članovi udruženja pomagali u pripremi izložbe i da im zajednički rad pričinjava veliko zadovoljstvo.
Među učesnicima aukcije bio je i Dušan Vuković, član Foto-kino kluba Trebinje, koji je izložio dve fotografije. Kako je istakao, motiv za učešće bila je želja da doprinese ovoj akciji.
- Ovo nije prvi put da učestvujem u ovakvim događajima. Kada se udružimo, možemo mnogo toga da postignemo i nadam se da će nas naredne godine biti više - poručio je Vuković.
Izložbu je otvorio zamenik gradonačelnika Trebinja Dražen Bošković, naglasivši da briga o deci i mladima sa poteškoćama u razvoju nije samo odgovornost njihovih porodica, već cele zajednice.
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