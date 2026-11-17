Crna Gora šokirala Srbiju u Pančevu: Tri gola za pola sata presudila „orlićima“
Poraz Srbije.
Omladinska reprezentacija Srbije završila je kvalifikacije za Evropsko prvenstvo porazom od Crne Gore rezultatom 3:2 u Pančevu, pa je mesto u narednoj fazi prepustila upravo komšijskoj selekciji.
Crnogorci su već u prvih pola sata stekli tri gola prednosti. Vukota Knežević zatresao je mrežu u sedmom minutu, Veljko Mijović je pogodio tri minuta kasnije, dok je Matija Jovanović u 29. minutu dodatno uvećao prednost gostiju.
Ipak, ekipa Slađana Nikolića uspela je da se vrati u utakmicu pre odlaska na odmor. Jovan Ostojić je smanjio na 3:1 u 30. minutu, a Dimitrije Šarić je u prvom minutu nadoknade postavio rezultat koji je Srbiji ostavljao nadu.
Domaći su u nastavku pojačali pritisak i tražili pogodak koji bi im doneo bod potreban za prolaz. Najveća drama usledila je u završnici, kada je Aleksa Damjanović zatresao mrežu, ali su nemačke sudije poništile gol zbog ofsajda. Pošto nije bilo VAR tehnologije, odluka je ostala na snazi.
Crna Gora je tako takmičenje u grupi 1 druge runde kvalifikacija završila sa maksimalnih devet bodova i izborila narednu fazu. Srbija je ostala na šest, dok su Azerbejdžan sa tri i Farska Ostrva bez bodova završili iza nje.
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