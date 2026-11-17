CRVENA zvezda seriju teških gostovanja u Evroligi nastavlja u Milanu protiv Armanija. Ovaj meč 12. kola možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prva četvrtina: Armani - Crvena zvezda 0:2

1' - Prve poene na utakmici postiže Tajson Karter. Pogodio je flouter Amerikanac.

Armani utakmicu počinje u sastavu: Leandro Bolmaro, Darijus Topmson, Marko Gudurić, Alek Piters, Mozes Rajt. Crvena zvezde meč kreće u petorci: Kris Džons, Tajson Karter, Ognjen Dobrić, Semi Odželej, Kristijan Koloko.

19.41 - Ove "delije" nikako nisu želele da čuju.

Uoči meča:

Trener crveno-belih, Ibon Navaro ostavio je u Beogradu Džonatana Motlija i Čimu Moneke, kao i povređenog Stefana Miljenovića.

Zvezda je prošle sezone pobedila kao gost (104:96) i pokušaće da uradi isto ovog utorka i produbi krizu "manekena".

Upravo je loša serija nešto što Armani želi da prekine. Trenutno su vezani devet poraza u Evroligi. To je uzrokovalo i promenu trenera. Pepea Poetu je zamenio Luka Banki, no on je izgubio na debiju od Žalgirisa.

Armani nema mnogo problema sa izostancima. Za ovaj meč neće konkurisati sigurno centar Devin Buker.

Crvena zvezda u ovu utakmicu ulazi sa učinkom 7-4, dok je tim iz Milana na veoma slabih 1-10.

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