POSLANIK SNS, Ana Brnabić, reagovala ja na to što je nakon hapšenja gradonačelnice Smedereva taj grad prepun đubreta.

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Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala:

Studentska lista rešila Smederevo! Očekujemo da tako reše i celu Srbiju! Uhapsili gradonačelnicu jer nije poslušala odluke anonimnih plenuma da podnese ostavku i da skine sliku Aleksandara Vučića i - upropastili grad. Šta ih briga.... Sila Boga ne moli. Šta je Studentska lista uradila za 20 dana, to najezda skakavaca ne bi mogla za godinu...

Studentska lista rešila Smederevo! Očekujemo da tako reše i celu Srbiju! Uhapsili gradonačelnicu jer nije poslušala odluke anonimnih plenuma da podnese ostavku i da skine sliku @avucic i - upropastili grad. Šta ih briga.... Sila Boga ne moli. Šta je Studentska lista uradila za 20 dana, to najezda skakavaca ne bi mogla za godinu... — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 17, 2026