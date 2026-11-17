UŽIVO, PARTIZAN - VALENSIJA! Crno-beli u grotlu Grobara protiv lidera Evrolige! Penjaroja ruši "svoje"
Sva dešavanja sa meča 12. kola Evrolige pratite iz minuta u minut.
PARTIZAN - VALENSIJA 20.45
DVORANA: Beogradska arena. SUDIJE: Robert Lotermozer, Arturas Sukys, Ig Tepnije.
Košarkaši Partizana dočekuju lidera Evrolige u prvom od dva meča "duplog kola" elitnog ranga.
Crno-beli će u 12. rundi igrati protiv, mimo svih očekivanja, vodećeg tima dosadašnjeg dela takmičenja!
Ekipa koju je u sezoni 2020/2021. predvodio sadašnji trener Beograđana, Đoan Penjaroja, dolazi pred "grobare" sa učinkom od 8 pobeda i 3 poraza, istim bilansom koji imaju grčki giganti Panatinaikos, Olimpijakos i španska Barselona, tim redosledom do četvrtog mesta.
Poput Partizana i Valensija je pretrpela određene promene u kadru. Ekipu su napustili: trener Pedro Martinez (preuzeo Real), kao i igrači: Serhio de Larea (pojačao Dalas), Žan Montero (Olimpijakos), Branku Badio (Panatinaikos), Brekston Ki (Fenerbahče), Lopes Arostegi (Tenerife), Kostelo, Tompson, Sorijano...
Ipak, dolaskom Ti Džej Šortsa iz atinskih "zelenih", prodisali su punim plućima. Reprezentativac Severne Makedonije je najbolji strelac tima i biće glavna opasnost za odbranu crno-belih.
Međutim, Penjarojin tim ima aduta u Karliku Džonsu, zahvaljujući kome je Partizan trenutno na skoru od 6 pobeda i 5 poraza. Ono što brine Španca je izostanak Itana Tompsona i Kavarijusa Hejsa koji će sigurno propustiti večerašnji duel, dok se u sastav vraćaju Luka Vildoza i Lamara Stivensa.
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