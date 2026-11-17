JOVO Bakić, šef poslaničke grupe "Studentska lista - Studenti pobeđuju" oglasio se nakon Konstitutivne sednice Skupštine Srbije i osvrnuo na incident ispred Narodne skupštine kada je narodna poslanica Lidija Vukićević napadnuta i polivena jogurtom.

Foto: N1 printscreen

- Videli ste, čuli ste, da se mnogo govorilo o incidentu ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Naravno da mi osuđujemo incident, naravno da izražavamo žaljenje što se to dogodilo, ali mi ne možemo da kažemo "izvinite" jer ne znamo ko je to uradio. Kad bismo znali da je neko ko je za nas, mi bismo se svakako izvinili. Danas ste prisustvovali prvom danu oslobađanja institucije, i razume se, taj proces nije lak - rekao je Bakić.

Na pitanje novinara kako je moguće da ne zna ko je napao Lidiju Vukićević i da postoje snimci, Bakić je rekao:

- Video sam da je neka žena, ali otkud ja znam ko je to.

Na konstataciju novinara da se "ta žena danas oglasila", Bakić je rekao "dobro".

- Dobro. Mi smo bili u skupštini, nismo pratili sredstva masovnog uopše - rekao je Bakić.

Podsetimo, Marija Radovanović, bivša sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu, potvrdila je u izjavi za portal Nova S da je jutros ispred Doma Narodne Skupštine napala Lidiju Vukićević.

U pokušaju da opravda svoj čin, Radovanović je za ovaj portal navela da je reagovala u "afektu" kada je videla poslanicu na ulazu u parlament.

- Kad sam videla kako oholo ulazi u skupštinu reagovala sam u afektu i prišla joj s doručkom koji sam držala u rukama i polila joj kosu jogurtom. Prosto sam morala nekako da odreagujem i izrazim kritiku prema onome što ona i njena politika, tačnije politika njene stranke, predstavljaju - izjavila je Marija Radovanović za Nova.rs.

Učinimo je poznatom. Prve informacije su da je dotična Marija Radovanović sa medicinslog fakulteta. Ko može da potvrdi? https://t.co/rjYw6zFnrE — Vukša Dragović (@NaStraniNaroda) November 17, 2026

Ona je takođe navela da ne smatra da je počinila krivično delo, što očigledno jeste, i da stoji iza svog postupka, dodajući šta je bio povod za njenu reakciju i kakve bi mere, prema njenom mišljenju, trebalo primeniti prema političkim neistomišljenicima(?!?).

- Na taj način sam pokazala šta osećam prema okupiranom Pionirskom parku, prema pomilovanjima ubica, prema nasilju koje smo trpeli i zbog krivaca koji nisu gonjeni za nadstrešnicu. Po mom mišljenju, zaslužuju katran, perje i šišanje, a dobili su negu kose, tako da su dobro prošli - rekla je Radovanović za Novu S.