NARODNA poslanica Ana Brnabić obratila se na svom Iks nalogu, upitavši kakvi su to novi "kriterijumi" za izbor kandidata na različite funkcije.

Foto: printskrin RTS

- Šta smo danas mogli da čujemo i vidimo u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Gde nestadoše kultura, znanje i stručnost Studentske liste? Kako smo došli od toga do - glasajte za našeg kandidata, ima bradu?!? Nema povlačenja, borba protiv ove prevare je tek počela! Srbija pobeđuje! - navela je Brnabić na Iksu.

Šta smo danas mogli da čujemo i vidimo u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Gde nestadoše kultura, znanje i stručnost Studentske liste? Kako smo došli od toga do - glasajte za našeg kandidata, ima bradu?!? Nema povlačenja, borba protiv ove prevare je tek počela! Srbija pobeđuje! — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 17, 2026