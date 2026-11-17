KAKO SMO DOŠLI DO TOGA - GLASAJTE ZA NAŠEG KANDIDATA, IMA BRADU? Ana Brnabić se obratila nakon sednice Skupštine
NARODNA poslanica Ana Brnabić obratila se na svom Iks nalogu, upitavši kakvi su to novi "kriterijumi" za izbor kandidata na različite funkcije.
- Šta smo danas mogli da čujemo i vidimo u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Gde nestadoše kultura, znanje i stručnost Studentske liste? Kako smo došli od toga do - glasajte za našeg kandidata, ima bradu?!? Nema povlačenja, borba protiv ove prevare je tek počela! Srbija pobeđuje! - navela je Brnabić na Iksu.
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