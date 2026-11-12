DA SE NE ZABORAVI: Obeležene 83 godine od stradanja Srba u ustaškom zločinu u selu Rakovac

U SELU Rakovac kod Pala juče je služen parastos i položeni su venci na spomenik za 162 srpska civila, žrtve jezivog ustaškog zločina počinjenog novembra 1943. godine.

Foto: Edwin Remsberg/VWPics/Profimedia

Potomci stradalih porodica iznova podsećaju da se najveći zločin odigrao upravo na današnji dan, 11. novembra 1943. godine kada su u ovom pogromu zverski ubijena 162 civila iz sela Rakovac, među kojima je bilo čak 67 dece starosti do 14 godina, a u širem rejonu, uključujući Jelovce i okolna sela, u tom periodu stradalo je više od 300 civila.

Ovaj zločin je dugo bio pod velom šutnje i o njemu se decenijama nije javno govorilo.

Parastos žrtvama služio je protojerej stavrofor Marko Glavaš, a vence su položili predstavnici porodica stradalih, Opštine Pale, OŠ "Pale", Boračke organizacije Pale, SUBNOR-a Pale i opštinske organizacije vojnih starješina.

(SRNA)