DA SE NE ZABORAVI: Obeležene 83 godine od stradanja Srba u ustaškom zločinu u selu Rakovac
U SELU Rakovac kod Pala juče je služen parastos i položeni su venci na spomenik za 162 srpska civila, žrtve jezivog ustaškog zločina počinjenog novembra 1943. godine.
Potomci stradalih porodica iznova podsećaju da se najveći zločin odigrao upravo na današnji dan, 11. novembra 1943. godine kada su u ovom pogromu zverski ubijena 162 civila iz sela Rakovac, među kojima je bilo čak 67 dece starosti do 14 godina, a u širem rejonu, uključujući Jelovce i okolna sela, u tom periodu stradalo je više od 300 civila.
Ovaj zločin je dugo bio pod velom šutnje i o njemu se decenijama nije javno govorilo.
Parastos žrtvama služio je protojerej stavrofor Marko Glavaš, a vence su položili predstavnici porodica stradalih, Opštine Pale, OŠ "Pale", Boračke organizacije Pale, SUBNOR-a Pale i opštinske organizacije vojnih starješina.
(SRNA)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)