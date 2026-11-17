STUDENTSKA lista uputila je saučešće porodici poginulog pilota Vojske Srbije majora Gorana Bulajića.

Foto: Printskrin Jutjub/Vojska Srbije - zvanični kanal

-Sa dubokim žaljenjem primili smo vest o tragičnoj pogibiji pilota majora Gorana Bulajića. Porodici, prijateljima i kolegama upućujemo najiskrenije saučešće. Večan ti pomen i Carstvo nebesko, navodi se u objavi na nalogu Studentske liste i studenata u blokadi na mreži X.

Avion "mig 29" Vojske Srbije iz sastava 204. vazduhoplovne brigade srušio se jutros oko 08.45 časova u okolini Stare Pazove, a u udesu je stradao pilot aviona major Goran Bulajić, saopštilo je ranije Ministarstvo odbrane.

Major Goran Bulajić je rođen 25. marta 1973. godine u Beogradu i u Vojsci Srbije je bio od 1996. godine.

(Tanjug)

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