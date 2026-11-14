DODIK IZ ČIKAGA: Veoma sam ponosan na srpski narod u SAD (FOTO)

PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Čikagu da je veoma ponosan na srpski narod koji živi u SAD i drži do tradicije i srpskog identiteta, ističući da je veoma važan rad Akademije „Sveti Sava“ u Čikagu i da se raduje uspostavljanju komunikacije sa obrazovnim sistemom u Republici Srpskoj.

FOTO TANJUG/ SRNA/ BORISLAV ZDRINJA/bs

Naveo je da srpska deca kroz dodatne programe uče srpski jezik, kulturu, istoriju i naše običaje.

- I možete da živite gde god, pa i ovde, daleko od otadžbine, od ognjišta, ali ukoliko imate svoj jezik, svoj identitet, svoju veru, krsnu slavu, vi živite zajednički život nas Srba, gde god da se nalazite. Želim da podržim rad Akademije i hvala svima koji su me pozvali - izjavio je Dodik.

Istakao je da je važno okupljanje srpske zajednice.

- Ovde je divno. Vidim da niko ne odustaje od okupljanja. I tako i treba da čuvamo naše zajedništvo - rekao je Dodik.

Dodao je da Srbi treba da se integrišu i čuvaju svoje postojanje.

- Više od 200 dece pohađa ovde školu, što govori o tome da je srpski narod posvećen. Radujem se da uspostavimo komunikaciju i sa našim obrazovnim sistemom u Republici Srpskoj - izjavio je Dodik.

On je prethodno na mreži Iks napisao da su Srbi u Americi svojim radom gradili novi život, a osnivanjem i podrškom Akademiji „Sveti Sava“ pobrinuli su se da njihova deca znaju i odakle taj život potiče.

- U Čikagu smo uz zajednicu koja razume da se srpsko ime ne čuva samo sećanjem na pretke. Čuva se i onim što ostavljamo potomcima. Republika Srpska ima obavezu da stoji uz njih, jer od truda koji danas ulažemo zavisi hoće li i naredne generacije osećati da smo jedan narod - napisao je Dodik na Iksu.

Naši ljudi u Americi svojim su radom gradili novi život, a osnivanjem i podrškom Akademiji „Sveti Sava“ pobrinuli su se da njihova djeca znaju i odakle taj život potiče. U Čikagu smo uz zajednicu koja razumije da se srpsko ime ne čuva samo sjećanjem na pretke. Čuva se i onim što ostavljamo potomcima. Republika Srpska ima obavezu da stoji uz njih, jer od truda koji danas ulažemo zavisi hoće li i naredne generacije osjećati da smo jedan narod. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 14, 2026

Dodik će, kako je juče najavljeno, u Čikagu prisustvovati osvećenju objekata manastira u Libertvilu i sastati se sa važnim ljudima koji su na proteklim izborima ostvarili zapažene rezultate.

On je sinoć rekao da je Čikago epicentar demokrata u Americi, a da će se sastati i sa pripadnicima brojne srpske zajednice.

- Želim da sretnem neke ljude koji su tamo, na prethodnim izborima, u okviru te strukture imali zapažene rezultate. Naša primarna saradnja je sa američkom administracijom, na čelu sa predsednikom (Donaldom) Trampom - rekao je Dodik.

On je dodao da podržava Trampovu politiku jake Amerike.

- Podržavamo politiku da se prestane sa izgradnjom tuđih država i nacija. To znači da se neće graditi BiH i da se neće insistirati na 'Bosancima', koji ne postoje i koji nikada nisu postojali - rekao je Dodik.

(Sputnjik)

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