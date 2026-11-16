NEVESINJU BESPLATAN INTERNET: Evropski projekat povezivanja zapadnog Balkana

GRAĐANI Nevesinja od sada mogu besplatno da koriste javnu vaj-faj mrežu na Trgu slobode, gde je prvi put u ovoj opštini uspostavljena infrastruktura za bežični pristup internetu na javnom prostoru.

D. Curać

Mreža je puštena u rad u okviru regionalne inicijative WiFi za za Zapadni Balkan, koja se realizuje kroz program "EU4Digital". Projekat zajednički finansiraju Evropska unija i vlada Nemačke, a za njegovu implementaciju zaduženo je Nemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ).

Nakon ispunjavanja tehničkih uslova, na Trgu slobode obavljene su pripreme lokacije i postavljen stub sa mrežnom opremom. Opština Nevesinje bila je u obavezi da obezbedi stabilan priključak električne energije, neophodan za nesmetan rad sistema.

Iz Odeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Nevesinje navode da je lokacija za postavljanje opreme odabrana nakon sprovedene procedure i koordinacije sa partnerima na projektu.

Načelnik ovog odeljenja Miloš Ivanišević istakao je da je cilj projekta da se građanima omogući besplatan pristup internetu na javnim površinama, čime se unapređuju sadržaji u lokalnoj zajednici i podstiče digitalizacija javnog prostora.

Druge javne površine U NADLEŽNOM opštinskom odeljenju ističu da je ovo tek početak razvoja slične infrastrukture. Ukoliko se u narednom periodu ukaže mogućnost kroz međunarodne programe, opština Nevesinje će nastojati da besplatnim internetom obuhvati i druge javne površine.

- Vaj-faj mreža je potpuno otključana, tako da građani prilikom povezivanja ne moraju da unose lozinku - pojasnio je Ivanišević.

Prema njegovim rečima, besplatan i brz pristup internetu posebno će obradovati mlađe stanovnike Nevesinja, koji ovu tehnologiju svakodnevno koriste za učenje, komunikaciju, informisanje i zabavu.

Ova Inicijativa za Zapadni Balkan je usmerena na jačanje digitalne povezanosti u regionu, a planirano je uspostavljanje besplatnih javnih internet tačaka u čak 500 opština širom Zapadnog Balkana.