GOTOVO 65 miliona kilograma živih životinja i mesa uvezeno je u BiH za prvih devet meseci ove godine. Vrednost uvoza dostigla je gotovo 500 miliona KM, dok je izvoz bio svega 38,9 miliona, podaci su UIO BiH. Za domaće proizvođače ovakva tržišna neravnoteža znači sve manje prostora za plasman vlastitih proizvoda.

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- Kada proizvedete i utovite bika, a onda dođete na tržište i suočite se s teletinom koja je stigla ko zna odakle i koja se prodaje po akcijskoj ceni od 20 maraka, s takvom konkurencijom ne možemo se boriti. Ovde mora nastupiti država - upozorava poljoprivredni proizvođač Mustafa Gradaščević.

Dok druge zemlje različitim modelima podrške podstiču vlastitu proizvodnju i štite konkurentnost svojih farmera, domaći proizvođači traže sigurnije uslove poslovanja, predvidive podsticaje i ozbiljniju zaštitu domaće proizvodnje. Smatraju da je jedan od ključnih problema upravo nejednakost u troškovima proizvodnje i obimu državne podrške.

Milenko Zupur, vlasnik mesne industrije, kaže da su na Zapadu, odnosno u Evropi, troškovi proizvodnje znatno niži, jeftinija su i ulazna hrana i sve je povoljnije.

- Država stoji iza proizvođača kroz podsticaje, subvencioniše i štiti proizvodnju. Kada se kod njih pojave viškovi, što je često slučaj, onda se to izvozi - objašnjava Zupur.

Pregovori MINISTAR Košarac je najavio da će se tražiti modeli da ovo pitanje bude rešeno. - Najznačajnije bi bilo kada bi dobili saglasnost SM da se uđe u nove pregovore s EU kada je u pitanju SSP i u proces njegovog adaptiranja u oblasti poljoprivredne proizvodnje - rekao je Košarac.

Da je tržišna utakmica za domaće proizvođače sve teža, upozoravaju i poljoprivredna udruženja. Podsećaju i na ranije probleme s bolestima životinja, koje su pogodile domaće farme.

- Afrička kuga svinja nije došla tek tako. Svi dobro znamo da je stigla iz uvoza. Uvoze se enormne, nekontrolisane količine mesa - kaže Savo Bakajlić, predsednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice.

Ministar spoljne trgovine u Savetu ministara (SM) Staša Košarac izjavio je da je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) iz domena poljoprivrede veoma štetan za domaću primarnu proizvodnju i da treba uvesti zaštitne mere zbog enormno povećanog uvoza iz EU.

- Prekomerni uvoz šteti našoj primarnoj proizvodnji, ali nemamo saglasnost struktura iz FBiH da uvedemo zaštitne mere i da uđemo u pregovore sa EU oko adaptacije SSP - istakao je Košarac.