Zvezda za nastavak dobrog niza: Crveno-beli u novembru ne gube od Radnika
CRVENA zvezda želi da nastavi dobar niz.
Crveno-beli u narednom meču Superlige Srbije igraju protiv Radnika iz Surdulice, ali odgovara im da sa pomenutom ekpiom igraju u novembru.
Biće to peta utakmica ovih rivala u 11. mesecu u godini. Prvi od pomenutih susreta odigran je 29. novembra 2017. godine, kada su crveno-beli na svom terenu slavili ubedljivim rezultatom 5:0. Tri godine kasnije, 1. novembra 2020, Zvezda je ponovo bila uspešna, ovoga puta u Surdulici, gde je trijumfovala rezultatom 4:1.
Usledila je pobeda šampiona Srbije od 2:1 na gostovanju 13. novembra 2022. godine, dok je ekipa iz Beograda 4. novembra 2023. na stadionu "Rajko Mitić" slavili rezultatom 3:1. Poslednji novembarski susret dva tima odigran je 2. novembra 2025. godine, kada su Zvezda i Radnik podelili bodove, a meč je završen rezultatom 1:1.
Ukupan međusobni skor takođe je na strani izabranika Alberta Rijere. Crveno-beli su u dosadašnjih 25 susreta zabeležili 20 pobeda, četiri utakmice završene su nerešenim rezultatom, dok je Radnik zabeležio jedan trijumf.
Podsetimo, ova utakmica igra se u subotu od 14 časova na stadionu "Rajko Mitić". Ujedno ovo je prilika da se Zvezda revanšira Surduličanima, pošto jedino njih nije savladala ove sezone. Na jugu Srbije bilo je 0:0.
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