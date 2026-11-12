BOŠNJACI PROTIV OSUDE NACIZMA: Skandalozno glasanje Misije BiH pri UN, Banjaluka gnevna

VLASTI u Republici Srpskoj javno su zatražile odgovor na osnovu čijih je instrukcija Misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama glasala protiv Rezolucije o borbi protiv veličanja nacizma i neonacizma, a koja je u utorak usvojena u Trećem komitetu Generalne skupštine.

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Reč je o tekstu koji su predložile Rusija, Belorusija, Severna Koreja, Kuba, Nikaragva, Sudan i Turkmenistan, a koji je podržalo 117 država (među njima i Srbija), 53 su glasale protiv, dok je devet bilo uzdržano.

Ana Trišić Babić direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske upitala ja uz čiju saglasnost je Misija BiH pri UN tako glasala:

- Diplomatija koja zastupa isključivo stavove sarajevskih bošnjačkih političkih krugova nije i ne može biti zvanična spoljna politika BiH.

Odluku da se glasa protiv pomenute rezolucije donela je Misija BiH na čijem čelu je ambasador Zlatko Lagumdžija. Ovakvim delovanje bošnjačke komponente u diplomatiji BiH po ko zna koji put je zaobiđeno Predsedništvo BiH, koje je po Ustavu jedino nadležno za spoljnu politiku i odluke koji će biti stav BiH u međunarodnim institucijama. Ipak, Lagumdžija je odlučio da kao u slučaju Rezolucije o Srebrenici, koja je progurana u UN bez saglasnosti Predsedništva BiH, i sada glasa po nalogu "političkog Sarajeva".

Stop reviziji istorije NACRT pomenute rezolucije Rusija podnosi svake godine i ona se usvaja od 2005. Dokument sadrži odredbe o odlučnoj osudi incidenata povezanih sa veličanjem i propagandom nacizma, pozdravljanju napora za očuvanje istorijske istine, kao i preporuke za preduzimanje mera radi sprečavanja poricanja zločina protiv čovečnosti, revizije istorije i rezultata Drugog svetskog rata.

Nacrtom teksta takođe se odlučno osuđuje "korišćenje u obrazovnom procesu obrazovnih materijala i retorike kojima se propagiraju rasizam, diskriminacija, mržnja i nasilje na osnovu etničkog porekla, nacionalnosti, vere ili uverenja".

Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbednosne studije kaže za "Novosti" da, nažalost, svedočimo samovolji bošnjačkog faktora, kako ministra inostranih poslova, tako i diplomatskih predstavnika po dubini, pa evo konkretno i ambasadora u Ujedinjenim nacijama.

- Sve se to dešava konstantno, po istoj matrici i bez usaglašenog stava u Predsedništvu BiH. Nažalost, u BiH je postala već praksa da "političko Sarajevo" usmerava odluke u međunarodnim institucijma po svojoj političkoj logici. Bilo je za očekivati, pre svega ljudski, da se svrstate na stranu borbe protiv nacizma i osudite veličanje istog, ali očigledno politički interesi Sarajeva ne idu u tom smeru.

Pomenuta Rezolucija se usvajala godinama unazad i BiH je glasala za taj dokument u nekoliko navrata, ali je stav promenila 2022. kada je počela da glasa protiv.

Povodom glasanja u UN oglasio se i ambasador BiH pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija:

- Naša spoljna politika usmerena je više na saradnju sa SAD i Velikom Britanijom nego sa Kubom i Nikaragvom. Nije se usvajao naziv rezolucije "Borba protiv glorifikovanja nacizma, neonacizma i drugih praksi koje doprinose jačanju savremenih formi rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i povezane netolerancije", već se usvajala rezolucija pod tim naslovom na 11 strana preciznog teksta sa 20 tačaka preambule i 75 članova sa definisanim ocenama i aktivnostima.

On je podsetio da BiH konstantno u prethodne četiri godine glasa protiv ove rezolucije, zajedno sa SAD, zemljama EU i Velikom Britanijom.