SNSD VEĆ IMA ČETRI DELEGATA?: Nakon izbora u RS poznato koliko će imati predstavnika i Domu naroda PBiH

NAKON što su objavljeni preliminarni rezultati opštih izbora BiH, u Srpskoj je počelo uveliko lobiranje za mesta u Domu naroda Parlamenta BiH. Dom naroda čini 15 delegata raspoređenih u tri nacionalna kluba. Po pet Bošnjaka i Hrvata iz Federacije biraju njihovi delegati u federalnom Domu naroda, a Srpsku trećinu bira Narodna skupština RS.

Dom naroda PBiH foto SRNA

Pobednički SNSD sa koalicionim partnerima, od ukupno 83 poslanika, izvesno je, imaće 54 poslanika, a za siguran mandat u Domu naroda potrebni su glasovi najmanje 14 narodnih poslanika, što znači da SNSD trebaju još dve ruke za četiri delegata. Te dve ruke mogu doći iz opozicionih klupa ili od bošnjačkih poslanika kojih je četvoro u novom sazivu NSRS.

Četiri ruke SNSD u Domu naroda PBiH značile bi potpunu kontrolu svih odluka sa nivoa BiH, a svaku odluku mogu poništiti četiri delegata iz bilo kog kluba. Milorad Dodik, lider SNSD, najavljuje da će ta stranka imati sigurno četiri delegata u Domu naroda.

- U tom pogledu imaćemo četiri u Domu naroda, a verovatno i petoga. Predlažem opoziciji u RS da se dogovorimo. Pozivam ih na sastanak, nek oni odrede ako hoće. Naša odgovornost prevazilazi bilo kakvu sujetu - istakao je Dodik.

Dodikov optimizam dolazi zbog situacije u kojoj je opozicija RS, gde se PSS, SDS, i Lista za pravdu i red i PDP nalaze u ratu i neizvesno je da li će se dogovoriti da podrže dva imena iz svog bloka.

Zaštita ustavne pozicije LIDER Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić kaže da je za RS najbolje da vladajuća koalicija ima četiri do pet delegata jer se tako štiti ustavna pozicija. - Najbolje je da ih bude pet i da oni poštuju ono što je odlučila Narodna skupština - kaže Stevandić.

Na četiri poslanika opozicione Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića opozicija ne treba da računa, pogotovo SDS, jer Vukanović kaže da ne prašta "noževe u leđa" tokom kandidature, a potom i u predizbornoj kampanji, koji su rezultirali njegovim izbornim fijaskom.

- Podržali smo ranije kandidate SDS i PDP za Dom naroda, a ti ljudi su bili protiv mene u ovoj kampanji. Spremni smo zarad višeg interesa napraviti ustupke, ali nećemo dozvoliti da ti ljudi, koji od nas traže glasove, istovremeno gaze Ljubišu Petrovića zato što me je podržao. To im mora biti jasno - tvrdi Vukanović.