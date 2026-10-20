Republika Srpska

"GENOCIDAŠI": Nova poruka mržnje Srbima na muralu trobojke (FOTO)

В.Н.

20. 10. 2026. u 09:48

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ISTOČNO Sarajevo ovog jutra osvanule u znaku mržnje prema Srbima.

ГЕНОЦИДАШИ: Нова порука мржње Србима на муралу тробојке (ФОТО)

Foto: SRNA

Naime, na muralu srpske trobojke u Istočnom Sarajevu ispisano je "genocidaši", javlja RTRS.

Foto: SRNA

Mural je oslikan na jednoj od zgrada u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Sarajevu.

Policija od jutros obezbeđuje ovaj deo ulice.

Sramno!

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