"GENOCIDAŠI": Nova poruka mržnje Srbima na muralu trobojke (FOTO)

CENA električne energije za stanovništvo u Srpskoj se neće povećavati. Tek u martu ćemo razmatrati moguću nivelaciju cena i ostajemo sa najmanjom cenom energije u regionu. Da je cena struje kao u Hrvatskoj, mi bismo imali 500 miliona KM više u sistemu elektroprivrede i ne bi imali nijedan problem ili da je kao u Federaciji, u budžetu bi imali 120 miliona KM više nego sada, poručio je Milorad Dodik, predsednik SNSD, nakon sastanka sa predstavnicima energetskog sektora RS u Banjaluci.