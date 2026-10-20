Politika

ĐUKANOVIĆ: Glavni pančevački blokader predstavnik Kurtijeve ispostave Albanske koalicije u izbornoj komisiji

В. Н.

20. 10. 2026. u 23:00

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ADVOKAT i član Predsedništva SNS, Vladimir Đukanović, kazo je da blokaderi ulaze u izborne komisije kao predstavnici Albanske liste.

ЂУКАНОВИЋ: Главни панчевачки блокадер представник Куртијеве испоставе Албанске коалиције у изборној комисији

Foto: Printskrin

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napissao: 

Verovali ili ne, ali nekadašnji predsednik DS Pančevo, zatim LDP, danas glavni blokader u Pančevu, u gradskoj izbornoj komisiji biće u proširenom sastavu ispred Albanske koalicije. Inače, Albanska koalicija je pod direktnom kontrolom Aljbina Kurtija.

Pa vi Srbi glasajte za ovo.

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