ĐUKANOVIĆ: Glavni pančevački blokader predstavnik Kurtijeve ispostave Albanske koalicije u izbornoj komisiji
ADVOKAT i član Predsedništva SNS, Vladimir Đukanović, kazo je da blokaderi ulaze u izborne komisije kao predstavnici Albanske liste.
On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napissao:
Verovali ili ne, ali nekadašnji predsednik DS Pančevo, zatim LDP, danas glavni blokader u Pančevu, u gradskoj izbornoj komisiji biće u proširenom sastavu ispred Albanske koalicije. Inače, Albanska koalicija je pod direktnom kontrolom Aljbina Kurtija.
Pa vi Srbi glasajte za ovo.
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