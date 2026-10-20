ĐUKANOVIĆ: Glavni pančevački blokader predstavnik Kurtijeve ispostave Albanske koalicije u izbornoj komisiji

ADVOKAT i član Predsedništva SNS, Vladimir Đukanović, kazo je da blokaderi ulaze u izborne komisije kao predstavnici Albanske liste.

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On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napissao:

Verovali ili ne, ali nekadašnji predsednik DS Pančevo, zatim LDP, danas glavni blokader u Pančevu, u gradskoj izbornoj komisiji biće u proširenom sastavu ispred Albanske koalicije. Inače, Albanska koalicija je pod direktnom kontrolom Aljbina Kurtija.

Pa vi Srbi glasajte za ovo.

Verovali ili ne, ali nekadašnji predsednik DS Pančevo, zatim LDP, danas glavni blokader u Pančevu, u gradskoj izbornoj komisiji biće u proširenom sastavu ispred Albanske koalicije. Inače, Albanska koalicija je pod direktnom kontrolom Aljbina Kurtija. Pa vi Srbi glasajte za ovo. https://t.co/vu2FwpGeqs — Vladimir Đukanović (@adv_djuka) October 20, 2026