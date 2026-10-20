"UPRAVO STE PRIZNALI NEZAVISNOST TZV. KOSOVA! SRAM VAS BILO!" Raguš burno reagovala: Kosovo i Metohija nisu region!

MARINA Raguš žestoko je reagovala tokom predizborne debate „Takovska 10“ na RTS-u nakon što je predstavnik „Studentske liste“ položaj Srba na Kosovu i Metohiji uporedio sa životom u regionu.

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Burna rasprava o Kosovu i Metohiji obeležila je završnicu predizborne debate na RTS-u, a Marina Raguš, predstavnica liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, oštro je reagovala na izjavu o položaju srpskog naroda u južnoj pokrajini.

Polemika je počela nakon što je upotrebljeno poređenje da se Srbi na Kosovu i Metohiji osećaju kao da žive u regionu. „Kosovo nije region! Sram vas bilo!“ – Kosovo nije region! Kosovo nam nije region, nije region! – poručila je Raguš.

Ona je zatim iznela optužbu da se takvim rečima Kosovo i Metohija posmatraju kao teritorija izvan Srbije.

– Vi ste upravo sada priznali nezavisnost tzv. Kosova, jer ste ga smestili u region! Sram vas bilo, sram vas bilo! – rekla je.

Raguš se potom osvrnula i na ranije izjave pojedinih kandidata „Studentske liste“, za koje smatra da otvaraju ozbiljna pitanja o njihovoj politici prema Kosovu i Metohiji.

Posebno je kritikovala korišćenje izraza koji Srbiju predstavljaju kao maticu Srbima sa Kosova i Metohije.

– Dragi gledaoci, da znate šta vas čeka s njima! – poručila je.

U nastavku je pomenula i izjave o eventualnim pregovorima o statusu Kosova i Metohije, dovodeći u pitanje političku doslednost liste.

Raguš je svoju optužbu ponovila još jednom, uprkos pokušaju voditeljke da privede polemiku kraju.

– Večerašnji predstavnik „Studentske liste“ upravo je priznao nezavisnost tzv. Kosova! – rekla je.