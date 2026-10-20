Politika

LAŽNI PATRIOTIZAM STUDENTSKE LISTE: Karović bez odgovora o transparentu u "Srebrenici je bio genocid" (VIDEO)

В.Н.

20. 10. 2026. u 23:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MARINA Raguš, predstavnica liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ je oštro kritikovala Nemanju Karovića i „Studentsku listu“, tvrdeći da je njihov odnos prema studentima iz Republike Srpske naneo ozbiljan udarac vezama srpskog naroda sa obe strane Drine.

ЛАЖНИ ПАТРИОТИЗАМ СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ: Каровић без одговора о транспаренту у Сребреници је био геноцид (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Da li ste videli onaj transparent u Novom Pazaru gde piše "Genocid u Srebrenici", "Ratko Mladić ratni zločinac"? (*skup Studrntske liste). Molim vas, ja ovo ne želim da slušam. Znači to su bili studenti i naravno studenti su tražili reakciju studenata, jer su svoje kolege sa kojima su u komunikaciji prepoznali. E sad, ono što je jako važno da studenti u RS to razumeju. Nadam se da me čujete, jer ove manipulacije, laži, lažni patriotizam, nepostojanje nacionalne politike - to vam je novi geopolitički proizvod stranih ambasada na političkoj sceni Srbije. 

Nemanja Karović, predstavnik Studentske liste, nije nije se ogradio od toga.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!

MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!