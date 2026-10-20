LAŽNI PATRIOTIZAM STUDENTSKE LISTE: Karović bez odgovora o transparentu u "Srebrenici je bio genocid" (VIDEO)

MARINA Raguš, predstavnica liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ je oštro kritikovala Nemanju Karovića i „Studentsku listu“, tvrdeći da je njihov odnos prema studentima iz Republike Srpske naneo ozbiljan udarac vezama srpskog naroda sa obe strane Drine.

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- Da li ste videli onaj transparent u Novom Pazaru gde piše "Genocid u Srebrenici", "Ratko Mladić ratni zločinac"? (*skup Studrntske liste). Molim vas, ja ovo ne želim da slušam. Znači to su bili studenti i naravno studenti su tražili reakciju studenata, jer su svoje kolege sa kojima su u komunikaciji prepoznali. E sad, ono što je jako važno da studenti u RS to razumeju. Nadam se da me čujete, jer ove manipulacije, laži, lažni patriotizam, nepostojanje nacionalne politike - to vam je novi geopolitički proizvod stranih ambasada na političkoj sceni Srbije.

Nemanja Karović, predstavnik Studentske liste, nije nije se ogradio od toga.