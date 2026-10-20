DODIK ŽESTOKO UDARIO NA KONAKOVIĆA: On nije BiH, nema razloga da se Srbima zabrani glasanje
NEMA nijednog razloga da Savet ministara ne da saglasnost na zahtev da se državljanima Srbije dozvoli glasanje u Bosni i Hercegovini, izjavio je predsednik SNSD-a Milorad Dodik.
Dodik je istakao da ministar spoljnih poslova u Savetu ministara Elmedin Konaković nije BiH i da su njegove pretnje da će blokirati glasanje državljana Srbije samo još jedan dokaz koliko je ta priča privatizovana.
Elmedin Konaković ne uvažava Srbe kao konstitutivan narod, konstatovao je Dodik i poručio da Srbi imaju pravo i žele da glasaju.
- Ako Savet ministara to ne uradi, onda ulazimo u sasvim tešku spiralu međusobnih nerazumevanja koja ništa dobro ne donosi ovde u BiH. Konaković neka odluči šta će - kazao je Dodik, prenosi RTRS.
(Spunjik)
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