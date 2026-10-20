Nikolićev AEK prošao kao bos po trnju na "Itihadu", het-trik Fodena (VIDEO)

Aktuelni grčki šampion nije uspeo da iznenadi na Ostrvu.

Tanjug/AP Photo/Dave Thompson

Junački su fudbaleri AEK-a izašli na megdan Mančester sitiju u 3. kolu grupne faze Lige šampiona, ali kvalitet i klasa su došli do izražaja. Engleski velikan je večeras na svom stadionu slavio ubedljivo sa 5:1 (2:0), a prva figura meča bio je Fil Foden, koji je upisao het-trik.

Kao što je srpski stručnjak Marko Nikolić i najavio, Atinjani nisu došli na "Itihad" da se brane, niti su odstupali od svog stila igre. U startnoj postavi žuto-crnih našao se naš reprezentativac Luka Jović, dok je od 83. minuta šansu dobio i Mijat Gaćinović, ali ni oni nisu uspeli da pomognu svom timu i spreče ubedljiv poraz.

"Građani" su mrežu gostiju otključali već u 12. minutu preko Eliota Andersona, a prednost je udvostručio Foden pred odlazak na odmor. Kakvu-takvu nadu Grcima vratio je Pilo u 52. minutu, nakon odlične kontre i asistencije Zinija. Uspeo je albanski reprezentativac da pobegne svojim čuvarima i preciznim udarcem sa oko desetak metarac savalda Donarumu.

Međutim, to kao da je dodatno motivisalo domaće, pa je prvo Šerki zatresao mrežu, posle fantastičnog driblinga. a potom se Foden još dva puta upisao u strelce i tako stavio tačku na ovaj susret. Ekipi Enca Mareske ovo je drugi trijumf u elitnom takmičenju, uz jedan poraz od Pariz Sen Žermena.

S druge strane, AEK ostaje na jednoj pobedi i dva poraza, a u narednoj rundi na svom stadionu dočekaće Real Madrid (4. novembar).

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