Liga šampiona: Epski preokret i goleada na Enfildu, Kostić sjajan u pobedi PSV! Napoli dobio triler!

Kao i uvek spektakularno veče gledali smo u Ligi šampiona, gde je u devet mečeva postignuto 40 golova ili više od četiri po utakmici.

AP Photo/Luis Vieira

Najveći preokret viđen je na Enfildu, gde je Liverpul u fenomenalnom duelu slavio protiv Viljareala 4:3 (2:2).

„Žuta podmornica“ je za samo četiri minuta šokirala „redse“ i povela sa 1:0. Grešku kapitena Virdžila van Dajka kaznio je Mikautadze i doneo prednost španskom timu.

Nisu se dovoljno oporavili od šoka fudbaleri Liverpula, a usledio je novi udarac za četu Arnea Slota. Sjajnu akciju španskog tima, krunisao je Serhi Kardona i u 29. minutu na dodavanje Salibe izbegao ofsajd zamku, da bi potom naterao Alisona da po drugi put vadi loptu iz mreže – 0:2.

Mekalister je u 37. minutu vratio nadu domaćinu, posle kornera Cimikasa i glavom poslao loptu iza golmana Viljareala, smanjivši na 1:2.

Ponovo je Cimikas bio autor centaršuta kod drugog, izjednačujućeg gola. U sudijskoj nadoknadi poluvremena, Grk je poslao ubačaj, a Arauho se prišunjao iza Kardone i bacio Enfild u trans za 2:2.

Potpuni preokret nastao je u 66. minutu, pošto je Ali Mekalister svojim drugim golom na meču doneo prvo vođstvo Liverpulu i iz blizine, na centaršut Rija, doneo domaćinu 3:2.

Samo 180 sekundi kasnije, Florijan Virc je otklonio sve dileme oko pobednika (4:2), da bi Oluvaseji u 88. minutu postavio konačnih 4:3.

Najbrži gol ove večeri viđen je na stadionu „Dijego Armando Maradona“, gde je Napoli kroz dramu savladao Bode Glimt 4:3 (2:1).

Za svega 60 sekundi slomio odbranu Norvežana. Učinio je to Politano, na asistenciju Spinacole i bacio u trans domaće navijače – 1:0.

Ipak, u 27. minutu, Bode je uspeo da izjednači preko Hauegea, koji je iskosa sa 12 metara u šensaestercu plasirao loptu iza nemoćnog golmana Napolija – 1:1.

Nastavio je italijanski tim sa napadima i to im se isplatilo u 40. minutu, pošto je Mek Tomini uspeo da pronađe put do cilja, na dodavanje Kevina de Brujnea – 2:1.

AP Photo/Alessandra Tarantino

Uporni Norvežani su stigli do drugog gola u nastavku meča. Igrao se 63. minut, preciznim šutem Helmersen je šokirao odbranu Napolija i pogodio unutar šesnaesterca za 2:2.

Senzaciju je sprečio Skot Mek Tomini, svojim drugim golom na meču, a trećim za domaćina u 75. minutu, kada je realizovao asistenciju Politana i doneo pobedu italijanskom timu. Istu je potvrdio Žilvane u finišu, jer je posle njegovog centaršuta, jedan od igrača Bodea dao autogol.

AP Photo/Alessandra Tarantino

U trećem minutu sudijske nadoknade, Hauge je prebacio odbranu Napolija, a Fet postavio konačnih 4:3. Srpski reprezentativac Vanja Milinković-Savić ceo meč je odlgedao sa klupe, pošto je prednost na golu dobio standardni Meret.

Porto je na „Dragau“ poražen od PSV-a 0:1 (0:0), uz sjajnu partiju Filipa Kostića.

Gol odluke postigao je Gus Til u 57. minutu, na dodavanje Mijnansa, a reprezentativac Srbije bio je starter u ekipi iz Ajndhovena. Odličan meč je odigrao, pošto je posle njegovog šuta u 42. minutu, stativa spasila već savladanog golmana Koštu. Kragujevčanin je zamenjen u 88. minutu, zbog povrede, a mesto je ustupio Flamingu.

Nastavili su „filipsovci“ sa napadima, što im se isplatilo u drugom poluvremenu, pa je sada PSV na četiri boda, dok su „zmajevi“ i dalje bez poena.

Roma je prema očekivanju pobedila Slovan (2:0) i došla do prvog trijumfa. Posle remija i poraza, klub iz Rima je opravdao ulogu favorita protiv slovačkog predstavnika i upisao tri boda.

„Vučici“ je trebalo nešto malo više od 20 minuta da probije „bunker“ Slovana i dođe do vođstva, preko Marija Hermosa. Španac je na asistenciju Đilarda iskoristio neopreznost gostiju i rutinski pogodio za 1:0.

Foto: AP Photo/Andrew Medichini

Argentinski reprezentativac Nahuel Molina je u 39. minutu povećao na +2 za tim Đan Pjera Gasperinija, te je na semaforu pisalo 2:0.

Sve dileme otklonjene su u 52. minutu, pošto je prethodno oboren Malen, a Pisili bio neumoljiv za 3:0. Ako ste mislili da nije, uspeo je i najbolji strelac Rome, Dorijan Malen da se upiše nedugo zatim iz penala (56.), donevši „vučici“ ogromnih 4:0.

Bivši kapiten Partizana, Svetozar Marković igrao je od starta za tim iz Bratislave, dok je nekadašnji čuvar mreže crno-belih Aleksandar Popović meč odgledao sa klupe za rezerve.

Štutgart je protiv Atletiko Madrida odigrao 1:1 (1:0). „Švabe“ su do vođstva protiv „jorgandžija“ došli u finišu prvog poluvremena, kada je Džejmi Leveling zatresao mrežu Jana Oblaka - 1:0.

Ipak, već na startu drugog poluvremena, najomraženiji igrač kod navijača Atletika doneo je izjednačenje Madriđanima. Za samo 40 sekundi igre u nastavku meča, Ademola Lukman je prošao i uubacio ka Hulijanu Alvarezu, koji je postigao svoj 18. gol u Ligi šampiona, u karijeri – 1:1.

AP Photo/Martin Meissner, Pool

Posao gostima je otežalo isključenje Hjulmanda u 64. minutu, pošto je posle brutalnog starta zaradio direktan crveni karton.

Odolela je, ipak, do kraja četa "Čola" Simeonea i uspela da neporažena ode sa ovog vrućeg gostovanja.

LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO:

PSŽ - Barselona 4:2 (1:0)

/Due 38, Ernandez 72, Vitinja 81, Ruiz 86. - Espart 55, Jamal 79./

Mančester siti - AEK Atina 5:1 (2:0)

/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57. - Pilo 52./

Liverpul - Viljareal 4:3 (2:2)

/Mekalister 36, 65, Arauho 45, Virc 68 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87./

Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)

/Leveling 36- - Alvarez 46./

Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)

/Politano 1, Mek Tomini 41, 75, Bjortuft ag. 88. - Helmersen 62, Fet 90./

Porto - PSV Ajndhoven 0:1 (0:0)

/Til 57./

Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0)

/Hermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen p. 56./

Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)

/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/

Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)

/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/

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